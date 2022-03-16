Певица Юлия Началова умерла ровно три года назад — 16 марта 2019 года, когда ей было всего 38 лет. При жизни знаменитость не пользовалась огромной популярностью. Она записывала песни, давала концерты, снимала клипы, но оглушительного успеха так и не дождалась, пишет Пятый канал.
Настоящая популярность: почему Юлия Началова обрела славу лишь после смерти
Однако после смерти на нее, как цунами, обрушилась слава. В интернете начали расти фан-клубы, устраивались флешмобы, снимались документальные и художественные фильмы, выходили многочисленные передачи, в которых родные рассказывали весь творческий путь Началовой, пишут dni.ru. Кто-то требовал присвоить певице звание заслуженной артистки посмертно, переименовать улицу в честь нее. Вместе с этим параллельно стали появляться слухи о якобы целебных свойствах земли с могилы знаменитости.
Такой славы после смерти не были удостоены даже Людмила Зыкина, которая умерла в 2009-м, Валентина Толкунова, которой не стало в 2010-м. У Началовой случилось же все наоборот — при жизни ее творчество ценили мало, а после она, кажется, обрела настоящее признание. Теперь любые сказанные слова родных оказываются на первых полосах изданий, любой пост в социальных сетях дочери певицы, матери или пиар-директора знаменитости Анны Исаевой становятся информационным поводом, либо сенсацией.
Родные певицы уже неоднократно опровергали и целебные свойства земли на могиле Началовой, и рождение после смерти якобы ее ребенка, но справиться с этой волной им все равно трудно. И, по всей видимости, практически невозможно. Но стоит ли справляться с этим и пытаться утихомирить то, о чем всю жизнь мечтала сама Юлия? Успех и слава! Ведь благодаря вниманию к ее персоне, ее имя продолжает жить, согревать и дарить радость многим людям. И самая главная ценность земного бытия, наверное, остаться в памяти людей!