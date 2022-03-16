Настоящая популярность: почему Юлия Началова обрела славу лишь после смерти

Однако после смерти на нее, как цунами, обрушилась слава. В интернете начали расти фан-клубы, устраивались флешмобы, снимались документальные и художественные фильмы, выходили многочисленные передачи, в которых родные рассказывали весь творческий путь Началовой, пишут dni.ru. Кто-то требовал присвоить певице звание заслуженной артистки посмертно, переименовать улицу в честь нее. Вместе с этим параллельно стали появляться слухи о якобы целебных свойствах земли с могилы знаменитости.

Такой славы после смерти не были удостоены даже Людмила Зыкина, которая умерла в 2009-м, Валентина Толкунова, которой не стало в 2010-м. У Началовой случилось же все наоборот — при жизни ее творчество ценили мало, а после она, кажется, обрела настоящее признание. Теперь любые сказанные слова родных оказываются на первых полосах изданий, любой пост в социальных сетях дочери певицы, матери или пиар-директора знаменитости Анны Исаевой становятся информационным поводом, либо сенсацией.