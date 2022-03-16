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Почему Сергей Бурунов ни разу не был женат?

Limon.ee
Почему Сергей Бурунов ни разу не был женат?
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Сергей Бурунов
Сергей Бурунов Фото: Alexander Zemlianichenko Jr

Сергей Бурунов рассказал, какие женщины ему нравятся. С кем актеру приписывали романы? Правда, что сейчас он встречается со своим директором Анастасией Сайфулиной? Почему звезда сериалов ни разу не был женат? И какое обязательное условие артиста должна выполнить его потенциальная невеста? Ответы на все эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

45-летний Сергей Бурунов сейчас находится в топе самых востребованных актеров в России. Съемки в сериалах и кино, рекламные контракты. Артист признается: у него настолько плотный график, что сил не остается даже на спорт.

Я делаю зарядку семиминутную. На большее меня пока не хватает,

— рассказал он.

Но так в жизни Бурунова было не всегда. Популярность пришла к нему всего шесть лет назад, когда актер сыграл полицейского с Рублевки. До этого актер снимался в эпизодах и озвучивал голливудские фильмы. Его голосом говорили Джонни Депп, Джим Керри, Мэтт Дэймон, Брэд Питт и особенно часто — Леонардо ди Каприо.

Теперь работать с Буруновым мечтает каждый кинорежиссер. Константин Богомолов с трудом уговорил его сыграть любвеобильного чиновника в своем скандальном сериале. Актер долгое время отказывался. Но эта роль в итоге принесла ему не только славу и деньги, но и армию поклонниц!

При всей своей популярности Бурунов ведет достаточно закрытый образ жизни. Актер ни разу не был женат, и у него нет детей. Сергей рассказал — в молодости он пережил неудачный опыт отношений и теперь боится повторить ошибку.

Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь,

— разоткровенничался Бурунов.

Впрочем, Бурунову всегда приписывали множество романов. СМИ сводили его с Мариной Зудиной и Нонной Гришаевой. На Анне Уколовой артист даже якобы собирался жениться. Но сами партнеры по сцене никак не комментировали отношения.

«Эта тема является табуированной, простите», — отвечает он на вопросы о личной жизни.

Однако Сергей не скрывает: он часто заглядывается на коллег по театру. Любит умных и красивых. А самой сексуальной женщиной считает 39-летнюю актрису Светлану Ходченкову.

«Теперь зарубежные: Марго Робби, Рейчел Вайс, Эмма Стоун, Моника Белуччи», — рассказал Бурунов.

В последнее время актера все чаще видят в компании помощницы Анастасии Сайфулиной.

«Она ведьма. Нет, она меня не околдовала, не буду ничего говорить. Она просто ведьма», — заявил он.

Прошлой осенью на фестивале «Кинотавр» папарацци запечатлели как Бурунов и Сайфулина нежно обнимались. СМИ писали: пара даже заселилась в один гостиничный номер.

У меня роман не только с моим директором. У меня много романов, судя по тому, что вы имеете в виду,

— пояснил актер.

Бурунов уверяет — он вовсе не закоренелый холостяк. У женщин есть все шансы его окольцевать. Правда, в любовь до гроба артист не верит. И обязательно заключит с избранницей брачный контракт.

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