5 причин, почему во время любого кризиса люди скупают гречку

Экономичность

В период кризисов и прочих смут все следят за ценами на гречку похлеще, чем за стоимостью нефти. Не удивительно, что сейчас, во время весьма туманного будущего, одним из первых продуктов в списке необходимого значится именно эта крупа. Давайте подсчитаем, во сколько обойдется запас гречки на одного человека на пару недель. Стандартно на одну тарелку гречневой каши требуется 80 граммов крупы, и если каждый день съедать минимум одну порцию, то получается 1120 граммов за две недели.

Срок хранения

Стандартный срок хранения гречневой крупы в герметичной упаковке — 2 года. Но также есть небольшие корректировки, в зависимости от влажности воздуха и вида крупы: так, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье срок хранения гречки ядрицы составляет 15 месяцев, в других регионах России — 20 месяцев. А продел (измельченные ядра) хранится меньше: 14 и 18 месяцев, соответственно. Хранить гречку лучше в темном, сухом помещении при влажности, не превышающей 70 %, и температуре воздуха 25 °C. Если не уверены в герметичности заводской упаковки, пересыпьте крупу в плотно закрывающиеся банки для сыпучих продуктов.

В готовом виде гречневая крупа хранится в холодильнике не более трех дней. Если не уверены, что успеете съесть сваренную гречку, то можно ее заморозить.

Вариативность

Чего только из гречки не приготовить, помимо традиционных гарниров и каш: от сырного гречотто до сладкой выпечки. Например, основатели «Славянского гастрономического дуэта», шеф-повара Евгений Осин и Алексей Ткаченко советуют делать из гречки муку, которая намного полезнее пшеничной: из нее можно печь блины, делать пасту и добавлять в тесто для выпечки. Также хороши котлеты из отварной гречки, с добавлением печеного картофеля, горчицы, обжаренные в масле на сковороде. А еще из гречневой ядрицы можно делать попкорн, козинаки и даже мороженое.

Самый простой способ приготовления гречневой крупы: доведите до кипения 2 стакана подсоленной воды, засыпьте в нее стакан гречки и варите минут 15–20 на маленьком огне под закрытой крышкой. В процессе варки не открывайте кастрюлю и не перемешивайте кашу.

Польза

Эта крупа, действительно, очень полезна. Во-первых, потому что над ней не проводились никакие эксперименты, связанные с генетической модификацией (как, например, с пшеницей), и зерно, которое мы едим сегодня, практически ничем не отличается от того, что было пару тысяч лет назад. Только вот в продаже сейчас, в основном, крупа, уже прошедшая минимальную термическую обработку паром, благодаря чему она быстрее варится (не час, а 20-25 минут) и дольше хранится. Порция гречневой каши наполовину покрывает нашу ежедневную потребность в клетчатке, содержит витамины группы В, микро- и макроэлементы: калий, магний, фосфор, марганец, медь, селен и цинк. Для пущей пользы добавляйте в отварную или запаренную гречневую кашу сливочное масло — так вы получите полный набор незаменимых аминокислот.

Кстати, сколько бы вы не съели гречки — никогда не отравитесь, ее можно есть без ограничений беременным женщинам и детям.

Национальная идея

Многие думают, что гречка — исконно русский продукт, но это совсем не так. Родиной этого растения является Северная Индия и Непал, откуда она еще до нашей эры распространилась в Китай, Корею и Японию, а затем и в Среднюю Азию. В Европе гречневую крупу стали выращивать лишь с конца XIV века, видимо, попала она сюда после татаро-монгольского нашествия. Кстати европейцы до сих пор называют гречку татарской крупой. На Русь гречка попала, конечно, благодаря грекам, отсюда и наше название — греческая крупа, ведь в других странах ее именовали совсем по-другому: и черным рисом, и черной пшеницей, и сарацинским зерном, и букоподобным орешком.