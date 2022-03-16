Самый богатый человек в мире Илон Маск опубликовал в своем твиттере (в России Twitter заблокирован по решению Роскомнадзора) довольно неожиданный пост, вызвав на дуэль российского президента.
Илон Маск вызвал Владимира Путина на дуэль
«Я бросаю вызов Владимиру Путину. Один на один. Ставка — Украина»,-
— написал американский миллиардер у себя на странице, отметив аккаунт Кремля.
«Вы согласны на этот бой?»,— добавил он по-русски.
На последующие вопросы комментаторов Маск ответил, что абсолютно серьезен и «для него было бы честью» сразиться с Путиным в поединке. Каким именно образом — физически, интеллектуально или с применением, например, шпаг — миллиардер не уточнил.
Президент РФ на пост основателя SpaceX не откликнулся, однако на слова Маска уже отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он вспомнил русскую классику:
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Тем, кто давно не перечитывал А. С. Пушкина, напоминаем, что это цитата из «Сказки о попе и работнике его Балде». Реакции от Маска пока не последовало.
Основатель Tesla и SpaceX в принципе в сети часто ведет себя довольно эксцентрично и уже не раз обменивался колкостями с Дмитрием Рогозиным. Сейчас Илон Маск выступает против военной спецоперации России на Украине.