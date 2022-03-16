Илон Маск вызвал Владимира Путина на дуэль

«Я бросаю вызов Владимиру Путину. Один на один. Ставка — Украина»,- — написал американский миллиардер у себя на странице, отметив аккаунт Кремля. «Вы согласны на этот бой?»,— добавил он по-русски.

На последующие вопросы комментаторов Маск ответил, что абсолютно серьезен и «для него было бы честью» сразиться с Путиным в поединке. Каким именно образом — физически, интеллектуально или с применением, например, шпаг — миллиардер не уточнил.

Президент РФ на пост основателя SpaceX не откликнулся, однако на слова Маска уже отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он вспомнил русскую классику:

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.

Тем, кто давно не перечитывал А. С. Пушкина, напоминаем, что это цитата из «Сказки о попе и работнике его Балде». Реакции от Маска пока не последовало.