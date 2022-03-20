Крах любовной сказки Зейгер, трагедии Копосовой, служебный роман Вайшнур: как в реальности сложилась личная жизнь главных героинь «Следа»

Ольга Зейгер

Майор Белая в сериале «След» была сыграна актрисой Ольгой Зейгер. Миниатюрная красавица целых 11 лет была в отношения со своим коллегой по цеху Арсением Эпельбаумом. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе, причем Ольга поначалу не отвечала взаимностью однокурснику. Арсений же на протяжении шести месяцев ухаживал за Зейгер и называл женщиной своей мечты. В итоге сердце Ольги растаяло после того, как поклонник спас ее.

«Однажды для спектакля меня хотели побрить наголо, а Сеня решил пожертвовать собой: сказал, что пусть лучше его «забреют»! Рыцарский такой поступок! Он вообще умеет удивлять», — рассказывала звезда «Следа».

Свадьба влюбленных прошла в саду «Эрмитаж». Актеры оригинально подошли к проведению торжества, устроив его в стиле комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». К сожалению, сказка супругов быстро подошла к концу. В 2015 году Ольга и Арсений подали на развод. Причем о причинах расставания они не стали распространяться.

Ольга Копосова

Судьба Ольга Копосовой, подарившей зрителям начальницу ФЭС полковника Галину Рогозину, в разное время складывалась по-всякому. Любовные испытания в жизни будущей актрисы начались еще в подростковом возрасте. Ольга не считала себя красивой девушкой, а мальчики не обращали на нее никакого внимания.

Стоит отметить, что при всех юношеских комплексах Копосова могла похвастаться интересной внешностью. И с возрастом актриса научилась преподносить себя противоположному полу. Первым возлюбленным Ольги стал хорват Михайло.

Иностранец был значительно старше Копосовой и уже имел сына. Они случайно познакомились в Москве. Причем Михайло был уверен, что Ольге на самом деле понравился его сын. Актриса с теплотой вспоминала отношения с хорватом.

«Как-то так спокойно свой номер оставила. Но Михайло был уверен, что нашел невесту для сына, а тот для меня был слишком молод: такой юнец, увалень. А вот у Михайло я всегда училась чему-то новому, этого не объяснить. Так глубоко я никого не любила», — рассказывает звезда.

Неизвестно, как сложилась бы их судьба, если бы не несчастье. Михайло сильно заболел и так и не смог вылечиться. Ольга сильно переживала из-за смерти возлюбленного. Прийти в себя артистке помог новый возлюбленный — Владлен Горелик. За него она вышла замуж в 27 лет.