В сериале «След» за 15 лет снялось немало красивых актрис, среди которых выделяются исполнительницы ролей главных героинь детективного сериала. Ольга Копосова и Ольга Зейгер, Анна Данькова и Юлия Вайшнур воплотили на малых экранах образы сильных женщин, которые могут спокойной ночевать на работе ради дела. А вот в реальности у них отбоя не было от поклонников, пишет eg.ru.
Крах любовной сказки Зейгер, трагедии Копосовой, служебный роман Вайшнур: как в реальности сложилась личная жизнь главных героинь «Следа»
Ольга Зейгер
Майор Белая в сериале «След» была сыграна актрисой Ольгой Зейгер. Миниатюрная красавица целых 11 лет была в отношения со своим коллегой по цеху Арсением Эпельбаумом. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе, причем Ольга поначалу не отвечала взаимностью однокурснику. Арсений же на протяжении шести месяцев ухаживал за Зейгер и называл женщиной своей мечты. В итоге сердце Ольги растаяло после того, как поклонник спас ее.
«Однажды для спектакля меня хотели побрить наголо, а Сеня решил пожертвовать собой: сказал, что пусть лучше его «забреют»! Рыцарский такой поступок! Он вообще умеет удивлять», — рассказывала звезда «Следа».
Свадьба влюбленных прошла в саду «Эрмитаж». Актеры оригинально подошли к проведению торжества, устроив его в стиле комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». К сожалению, сказка супругов быстро подошла к концу. В 2015 году Ольга и Арсений подали на развод. Причем о причинах расставания они не стали распространяться.
Ольга Копосова
Судьба Ольга Копосовой, подарившей зрителям начальницу ФЭС полковника Галину Рогозину, в разное время складывалась по-всякому. Любовные испытания в жизни будущей актрисы начались еще в подростковом возрасте. Ольга не считала себя красивой девушкой, а мальчики не обращали на нее никакого внимания.
Стоит отметить, что при всех юношеских комплексах Копосова могла похвастаться интересной внешностью. И с возрастом актриса научилась преподносить себя противоположному полу. Первым возлюбленным Ольги стал хорват Михайло.
Иностранец был значительно старше Копосовой и уже имел сына. Они случайно познакомились в Москве. Причем Михайло был уверен, что Ольге на самом деле понравился его сын. Актриса с теплотой вспоминала отношения с хорватом.
«Как-то так спокойно свой номер оставила. Но Михайло был уверен, что нашел невесту для сына, а тот для меня был слишком молод: такой юнец, увалень. А вот у Михайло я всегда училась чему-то новому, этого не объяснить. Так глубоко я никого не любила», — рассказывает звезда.
Неизвестно, как сложилась бы их судьба, если бы не несчастье. Михайло сильно заболел и так и не смог вылечиться. Ольга сильно переживала из-за смерти возлюбленного. Прийти в себя артистке помог новый возлюбленный — Владлен Горелик. За него она вышла замуж в 27 лет.
В этом браке Копосова впервые стала мамой. Сына Ольга и Владлен назвали Глебом. К сожалению, общий ребенок не спас их отношения, и в 2008 году супруги развелись. Примечательно, что поводом для расставания стал успех Копосовой в «Следе». В какой-то момент на фоне вечных претензий к жене Владлен начал изменять ей, а Ольга уже не потерпела такого поведения.
«След» дал мне самодостаточность, независимость. А он говорил: «Ты здесь не Рогозина, хватит». Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному», — сообщила Копосова.
Юлия Вайшнур
Личная жизнь исполнительницы роли Юлии Соколовой складывалась бурно. Впервые Юлия вышла замуж на третьем курсе Хабаровского государственного института искусств и культуры. Причем избранником будущей актрисы стал представитель не самой популярной профессии Константин работал надзирателем колонии строгого режима.
«Роман у нас был стремительный, и уже спустя год после знакомства он сделал мне предложение, я, недолго думая согласилась. Отец, узнав об этом, был в бешенстве, он перебил в доме всю посуду, кричал, что такой ранний брак ни к чему хорошему не приведет. После этого скандала мы с папой месяц не разговаривали. Несмотря ни на что, решили отпраздновать свадьбу», — говорит Юлия.
Брак артистки и ее избранника был недолговечным. Спустя всего два с половиной года они расстались. Причем инициатором выступила сама Вайшнур, которая влюбилась в другого. И после развода актриса перебралась в Москву.
Со вторым мужем Юлия познакомилась благодаря «Следу». Сергей Терещук является автором и режиссером этого рейтингового проекта «Пятого канала». Терещук долго добивался внимания звезды, и постепенно она сдалась под его напором.
«Мы стали вместе работать, и вначале никаких намеков не было. Через два месяца он написал мне sms, в котором пригласил выпить кофе... Оказывается, Сережа после первой нашей случайной встречи не мог забыть меня. Он атаковал звонками и письмами продюсера «Следа», чтобы работать со мной на одной съемочной площадке. Случайно узнав об этом, я поняла: это мой человек», — уверяет актриса.
Вскоре Вайшнур забеременела. Примечательно, что влюбленные не стали ждать появления ребенка на свет. Когда Юлия была на восьмом месяце, они с Сергеем расписались. Родив сына Илью, актриса забросила съемки в «Следе» и сосредоточилась на малыше.
Анна Данькова
В «Следе» патологоанатом Валя не только крутой специалист, но также счастливая жена и мать. В реальной жизни актриса Анна Данькова недалеко ушла от своей экранной героини.
Первую любовь Анна по примеру некоторых своих коллег по сериалу встретила в студенческие годы. Ее возлюбленного звали Алексей, и отношения пары продлились целых пять лет. Однако до свадьбы у них так и не дошло. В какой-то момент Леша начал заглядываться на других девушек, и Данькова просто не смогла удержать его возле себя.
Отпустив старые отношения, Анна сосредоточилась на своей карьере. Она устроилась в труппу театра «Содружество актеров Таганки». И там же ей посчастливилось встретиться с первым мужем. Анна и Дмитрий Даньков прожили в браке 13 лет, за это время у них родился сын Даниил.
Во второй раз Данькова связала себя узами брака с актером театра и кино Игорем Ивановым. Причем новый возлюбленный звезды «Следа» оказался моложе ее на целых 10 лет. Однако разница в возрасте никак не повлияла на отношения пары. Свадьбу Анна и Игорь сыграли в Праге, причем в день рождения актрисы. Сейчас они воспитывают общую дочь Софию.