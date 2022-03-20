ТОП-5 вещей, которые в СССР были на столе в каждом доме, а сегодня это мусор
В воспоминаниях каждого человека, который жил в СССР, есть предметы эпохи того времени. Это те вещи, которые раньше были в каждом доме и являлись неотъемлемой частью быта. Например, столовые принадлежности. Невозможно было представить прием пищи без определенных приборов и посуды. Однако сейчас многими советскими столовыми принадлежностями уже почти никто не пользуется.
Мы вспомнили 5 предметов эпохи СССР, которые теперь уже не встретить на обеденном столе.
Супница
Раньше супницу смело можно было назвать королевой стола. Разумеется, суп варили в кастрюле, а потом наливали в красивую супницу и ставили в центр стола. Каждый сам накладывал себе необходимое количество блюда при помощи половника, который старались подобрать в тон супнице. Обычно супница была частью столового сервиза. В некоторых семьях этот обеденный прибор использовался почти каждый день, а где-то супницу приберегали для особых случаев, например, для гостей.
«В каждом столовом сервизе в 60-70 гг. была супница. У нас был чешский сервиз на 12 персон, с желтыми такими тонкими цветами и зелеными с золотом листьями. Родители поженились в шестьдесят шестом и сразу купили его. Да, и вот супница в том чешском сервизе тоже, разумеется, была. Я помню, как мама подавала в красивой супнице гостям суп. Когда с супницы снималась крышка, все понимали, что это куриный бульон, дымящийся куриный бульон, с домашней лапшой, кореньями и яйцом», — вспоминает писатель Илья Забежинский.
Сейчас супница стала символом прошлого. В некоторых семьях этот столовый прибор до сих пор остался как составная часть сервиза, но хранится скорее как воспоминание о старшем поколении. Пользоваться супницей — слишком хлопотно. Суп нужно аккуратно в нее перелить, остудить или нагреть до нужной температуры. Гораздо удобнее разлить все сразу по тарелкам. Смеем предположить, что супницу можно доставать к приходу гостей. Но жидкие блюда в застольных меню практически отсутствуют, поэтому в ней нет необходимости, считают многие.
Мельхиоровые столовые приборы
Мельхиор — это медно-никелевый сплав с незначительными примесями. В советские времена из мельхиора делали столовые приборы — ложки, вилки, ножи. Каждое уважающее себя семейство имело красивую подарочную коробку, в которой хранилась мельхиоровая посуда. К приходу гостей и по праздникам мельхиоровые приборы торжественно доставали и чистили, потому что этот сплав имеет свойство окисляться и чернеть. На приборах из мельхиора обычно гравировали причудливые узоры, из-за этого они выглядели торжественно и нарядно.
Мельхиоровые столовые приборы можно было купить как набором, так и отдельно. Например, в 1980 году цена одной мельхиоровой ложки равнялась 2 руб. 80 коп. Соответственно, комплект стоил дороже.
«К приходу гостей на столе рядом с тарелками лежали тяжелые мельхиоровые приборы, которые я должен был начистить содой до блеска. Ложка лежала столовая справа и три ножа. А слева — две вилки. Это были приборы для салатов, для горячего и еще один нож был рыбный», — вспоминает писатель Илья Забежинский.
Сейчас ложки, вилки и ножи изготавливают в основном из нержавеющей стали. Легкие по весу, удобные и совсем неприхотливые в уходе они быстро вытеснили своих мельхиоровых собратьев. Еще один большой плюс современных столовых приборов — не нужно тратить массу времени, чтобы убрать с них темный налет.
«Мельхиоровые приборы сильно нагреваются в горячем и темнеют — постоянно надо чистить. Не пользуюсь».
Чайный сервиз
В советское время чайный сервиз был чуть ли не главным украшением дома. Заварочный чайник, чашки и блюдца — все это ставили в сервант под стекло, обязательно доставали к приходу гостей и берегли как зеницу ока.
Нередко роль красивой посуды была больше декоративная, чем практическая, ведь хозяйки очень боялись, что какой-нибудь предмет из набора разобьется. Особенно ценились сервизы из ГДР «Мадонна», а также производства Чехии. И конечно, отечественные сервизы завода Дулево и Житомирской фабрики. Они были украшены замысловатыми завитушками, узорами и лепниной.
Цена сервизов в то время была довольно «кусачая», поэтому понятно, почему посуду так берегли. Например, за фарфоровый тонкостенный сервиз на 6 персон в 1975 году надо было выложить 146 рублей.
Сейчас сервизы практически ушли из нашего быта. Да, возможно, у кого-то в шкафах все еще пылятся изящные кружечки и блюдца, но пользоваться ими перестали. В обиход прочно вошли стеклянные заварочные чайники и френч-прессы, в которых удобно заваривать чай. Да и многие предпочитают пользоваться пакетированных чаем, ведь это быстро и удобно.
«На свадьбу дарили очень красивые сервизы (про дороговизну не знаю) — 2 чайных и один кофейный. Уже 15 лет стоят упакованные в коробках. Мне больше нравится посуда, которую не жалко, потому что можно заменить/докупить».
Хрустальные салатницы
Все уважающие себя советские хозяйки обзаводились хрустальной посудой. Хрусталь считался показателем достатка и роскоши. Без хрусталя невозможно было представить ни один праздник. Хозяйки старались не только вкусно приготовить, но и удивить гостей красивой сервировкой стола, а хрустальная посуда справлялась с этой задачей как нельзя лучше.
Особым шиком был салатник из хрусталя. Их было несколько видов. Самый большой использовали для «Оливье», в более маленьком подавали закуски или соленья. На столе все действительно смотрелось чинно и роскошно.
В 1975 году цена хрустального салатника варьировалась от 15 до 65 рублей в зависимости от размера. Совсем не дешево.
Сейчас хрустальные салатники доживают свой век в шкафах. Популярность такой посуды сошла на нет, и это объяснимо. Существует множество других столовых предметов из гораздо более прочных и легких материалов, да и цена их доступна каждому. Хрустальная посуда в наше время считается мещанством и пережитком.
«Хрусталь люблю только в чешских люстрах. Посуду всю выбросила. Честно. Сложила в ящики, переложила газетой — и в помойку».
«По наследству от близких чаще всего достается советский хрусталь — грубоватый, тяжеловесный, банального дизайна и огранки. Такой хрусталь и до сих пор продается, и его до сих пор любят дарить пожилые родственники. От такого только избавляться».
Металлические подстаканники
Советский подстаканник — его знают все. У многих, кто вырос в СССР, этот столовый предмет ассоциируется с поездами. Стук колес, пирожки и крепкий чай в стеклянном стакане с подстаканником. Именно он делал стакан более устойчивым и позволял не обжигать руки.
Подстаканники изготавливали их из меди и латуни, а более дорогие из мельхиора или серебра. Нередко на подстаканниках изображали серп и молот, памятники архитектуры, писателей и художников, различные дарственные надписи.
Сейчас подстаканники попросту не нужны. Никто не пьет чай из стеклянных стаканов, которые обжигают руки. На смену им давно пришли качественные кружки из современных материалов, которые не нагреваются так сильно. Кто-то хранит советские подстаканники как память о родственниках и прошлом, воспринимая этот предмет как символ ушедшего времени.
«Да! Подстаканники — это железная дорога. Сахар в упаковке по 2 кусочка. Пакетиков не было. Чай разносили проводники. Ну, всё это в кино показано многократно. Вот цены не помню. Может, и подороже, чем в столовых, но на пару копеек. Дома пили чай из чашек с блюдцами. Дома подстаканников никогда не было и сейчас нет».
Многие вещи и предметы навсегда стали символами советской эпохи. Однако то, что раньше было в каждом доме и широко использовалось, сейчас перестало быть нужным. Время идет, прогресс все больше встраивается в нашу жизнь, поэтому было бы глупо не пользоваться его благами. И пусть мы уже не применяем в быту некоторые вещи прошлого, мы до сих пор храним их в своем сердце как частичку детства и счастья.