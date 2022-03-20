ТОП-5 вещей, которые в СССР были на столе в каждом доме, а сегодня это мусор

Сейчас ложки, вилки и ножи изготавливают в основном из нержавеющей стали. Легкие по весу, удобные и совсем неприхотливые в уходе они быстро вытеснили своих мельхиоровых собратьев. Еще один большой плюс современных столовых приборов — не нужно тратить массу времени, чтобы убрать с них темный налет.

«Мельхиоровые приборы сильно нагреваются в горячем и темнеют — постоянно надо чистить. Не пользуюсь».

Чайный сервиз

В советское время чайный сервиз был чуть ли не главным украшением дома. Заварочный чайник, чашки и блюдца — все это ставили в сервант под стекло, обязательно доставали к приходу гостей и берегли как зеницу ока.

Нередко роль красивой посуды была больше декоративная, чем практическая, ведь хозяйки очень боялись, что какой-нибудь предмет из набора разобьется. Особенно ценились сервизы из ГДР «Мадонна», а также производства Чехии. И конечно, отечественные сервизы завода Дулево и Житомирской фабрики. Они были украшены замысловатыми завитушками, узорами и лепниной.

Цена сервизов в то время была довольно «кусачая», поэтому понятно, почему посуду так берегли. Например, за фарфоровый тонкостенный сервиз на 6 персон в 1975 году надо было выложить 146 рублей.

Сейчас сервизы практически ушли из нашего быта. Да, возможно, у кого-то в шкафах все еще пылятся изящные кружечки и блюдца, но пользоваться ими перестали. В обиход прочно вошли стеклянные заварочные чайники и френч-прессы, в которых удобно заваривать чай. Да и многие предпочитают пользоваться пакетированных чаем, ведь это быстро и удобно.

«На свадьбу дарили очень красивые сервизы (про дороговизну не знаю) — 2 чайных и один кофейный. Уже 15 лет стоят упакованные в коробках. Мне больше нравится посуда, которую не жалко, потому что можно заменить/докупить».

Хрустальные салатницы

Все уважающие себя советские хозяйки обзаводились хрустальной посудой. Хрусталь считался показателем достатка и роскоши. Без хрусталя невозможно было представить ни один праздник. Хозяйки старались не только вкусно приготовить, но и удивить гостей красивой сервировкой стола, а хрустальная посуда справлялась с этой задачей как нельзя лучше.

Особым шиком был салатник из хрусталя. Их было несколько видов. Самый большой использовали для «Оливье», в более маленьком подавали закуски или соленья. На столе все действительно смотрелось чинно и роскошно.

В 1975 году цена хрустального салатника варьировалась от 15 до 65 рублей в зависимости от размера. Совсем не дешево.

Сейчас хрустальные салатники доживают свой век в шкафах. Популярность такой посуды сошла на нет, и это объяснимо. Существует множество других столовых предметов из гораздо более прочных и легких материалов, да и цена их доступна каждому. Хрустальная посуда в наше время считается мещанством и пережитком.