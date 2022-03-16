Новая любовь Абрамовича: сердце олигарха покорила молодая украинка
На данный момент, как сообщает издание, сердце 55-летнего миллиардера занято 25-летней актрисой, которую российский зритель знает по роли в комедийном ситкоме «Вы все меня бесите». Сама же девушка позиционирует себя как создательница необычного музыкального института по “развитию отечественной музыкальной индустрии.
Как уточняет “КП”, по слухам, отец девушки – топ-менеджер «Газпромбанка» Виктор Корендюк. А Божена Рынска уже успела поведать публике, что девушка “негламурная” , “совсем молодая” и “безумно интересная”.
В свою очередь британское СМИ уверено в том, что у Корендюк украинские корни, но о своих источниках не сообщает.
Напомним, как писал Topnews, Абрамович и его бывшая возлюбленная Дарья Жукова расстались в августе 2017 года. За это время в СМИ не раз появлялись сведения о его новых пассиях. Журналисты приписывали Абрамовичу романы с балериной Дианой Вишневой и актрисой Юлией Пересильд.