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Новая любовь Абрамовича: сердце олигарха покорила молодая украинка

Limon.ee
Новая любовь Абрамовича: сердце олигарха покорила молодая украинка
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Роман Абрамович
Роман Абрамович Фото: Andrew Winning

Миллиардер встречается с актрисой на 30 лет младше его, сообщает Topnews.

Британский таблоид The Sun заявил о том, что ему известна личность новой пассии российского миллиардера Романа Абрамовича. Это актриса Александра Корендюк.

На данный момент, как сообщает издание, сердце 55-летнего миллиардера занято 25-летней актрисой, которую российский зритель знает по роли в комедийном ситкоме «Вы все меня бесите». Сама же девушка позиционирует себя как создательница необычного музыкального института по “развитию отечественной музыкальной индустрии.

Как уточняет “КП”, по слухам, отец девушки – топ-менеджер «Газпромбанка» Виктор Корендюк. А Божена Рынска уже успела поведать публике, что девушка “негламурная” , “совсем молодая” и “безумно интересная”.

Александра Корендюк
Александра Корендюк Фото: Инстаграм

В свою очередь британское СМИ уверено в том, что у Корендюк украинские корни, но о своих источниках не сообщает.

Напомним, как писал Topnews, Абрамович и его бывшая возлюбленная Дарья Жукова расстались в августе 2017 года. За это время в СМИ не раз появлялись сведения о его новых пассиях. Журналисты приписывали Абрамовичу романы с балериной Дианой Вишневой и актрисой Юлией Пересильд.

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