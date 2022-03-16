Новая любовь Абрамовича: сердце олигарха покорила молодая украинка

Британский таблоид The Sun заявил о том, что ему известна личность новой пассии российского миллиардера Романа Абрамовича. Это актриса Александра Корендюк.

На данный момент, как сообщает издание, сердце 55-летнего миллиардера занято 25-летней актрисой, которую российский зритель знает по роли в комедийном ситкоме «Вы все меня бесите». Сама же девушка позиционирует себя как создательница необычного музыкального института по “развитию отечественной музыкальной индустрии.

Как уточняет “КП”, по слухам, отец девушки – топ-менеджер «Газпромбанка» Виктор Корендюк. А Божена Рынска уже успела поведать публике, что девушка “негламурная” , “совсем молодая” и “безумно интересная”.

Александра Корендюк Фото: Инстаграм

В свою очередь британское СМИ уверено в том, что у Корендюк украинские корни, но о своих источниках не сообщает.