Мама Сергея Лазарева расплакалась от воспоминаний об умершем сыне
Мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна расплакалась на шоу Леры Кудрявцевой, когда зашел разговор о ее втором сыне. Старший брат певца Павел скоропостижно скончался в 2015 году.
За неделю до смерти мужчина попал в ДТП. Авария не обошлась без травм, однако Павел посчитал их несерьезными и не стал обследоваться. Его начали мучать сильные головные боли, из-за чего брат артиста все же решился обратиться к специалистам. Но было уже слишком поздно — Павел умер из-за заражения крови и обширного кровоизлияния.
Спустя долгие годы семья Лазаревых до сих пор скорбит о нем. Мама артиста призналась, что не может спокойно вспоминать о сыне.
«Когда начинаешь себя ворошить, это к хорошему не приводит», — объяснила она со слезами на глазах.
При этом Валентина Викторовна старается жить дальше, отдавая всю свою опеку и любовь теперь Сергею и его детям, а также дочери покойного Павла.
Певец же иногда даже жалуется на чрезмерную опеку со стороны матери. По словам Валентины Викторовны, она не может иначе. «Я же мать! Я как орлица возле него», — заявила она.