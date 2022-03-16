Мама Сергея Лазарева расплакалась от воспоминаний об умершем сыне

Мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна расплакалась на шоу Леры Кудрявцевой, когда зашел разговор о ее втором сыне. Старший брат певца Павел скоропостижно скончался в 2015 году.

За неделю до смерти мужчина попал в ДТП. Авария не обошлась без травм, однако Павел посчитал их несерьезными и не стал обследоваться. Его начали мучать сильные головные боли, из-за чего брат артиста все же решился обратиться к специалистам. Но было уже слишком поздно — Павел умер из-за заражения крови и обширного кровоизлияния.

Спустя долгие годы семья Лазаревых до сих пор скорбит о нем. Мама артиста призналась, что не может спокойно вспоминать о сыне.

Сергей Лазарев с мамой Фото: Инстаграм

«Когда начинаешь себя ворошить, это к хорошему не приводит», — объяснила она со слезами на глазах.

При этом Валентина Викторовна старается жить дальше, отдавая всю свою опеку и любовь теперь Сергею и его детям, а также дочери покойного Павла.