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Мама Сергея Лазарева расплакалась от воспоминаний об умершем сыне

Limon.ee
Мама Сергея Лазарева расплакалась от воспоминаний об умершем сыне
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Сергей Лазарев
Сергей Лазарев Фото: Anton Novoderezhkin/TASS

Семья артиста долгие годы не может оправиться после смерти его брата, пишет Пятый канал.

Мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна расплакалась на шоу Леры Кудрявцевой, когда зашел разговор о ее втором сыне. Старший брат певца Павел скоропостижно скончался в 2015 году.

За неделю до смерти мужчина попал в ДТП. Авария не обошлась без травм, однако Павел посчитал их несерьезными и не стал обследоваться. Его начали мучать сильные головные боли, из-за чего брат артиста все же решился обратиться к специалистам. Но было уже слишком поздно — Павел умер из-за заражения крови и обширного кровоизлияния.

Спустя долгие годы семья Лазаревых до сих пор скорбит о нем. Мама артиста призналась, что не может спокойно вспоминать о сыне.

Сергей Лазарев с мамой
Сергей Лазарев с мамой Фото: Инстаграм

«Когда начинаешь себя ворошить, это к хорошему не приводит», — объяснила она со слезами на глазах.

При этом Валентина Викторовна старается жить дальше, отдавая всю свою опеку и любовь теперь Сергею и его детям, а также дочери покойного Павла.

Певец же иногда даже жалуется на чрезмерную опеку со стороны матери. По словам Валентины Викторовны, она не может иначе. «Я же мать! Я как орлица возле него», — заявила она.

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