Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, из-за чего артистка не может просто отпустить бывшего супруга.
Почему Степаненко затягивает раздел имущества с Петросяном?
Петросян и Степаненко продолжают делить имущество! Почему экс-супруги не смогли договориться мирно? Кто и зачем затягивает процесс? Что бывшая жена юмориста пожелала нынешней? И правда ли из-за Татьяны Брухуновой Петросян не пришел проститься с давним другом? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись четыре года назад. За это время юморист успел снова жениться и даже стать отцом. А раздел совместно нажитого имущества до сих пор не окончен. Прошлым летом суд постановил, что каждому из оппонентов достается половина. Но юмористку это не устроило. Она подала апелляцию и запросила новую оценку. Сторона народного артиста уверена: его бывшая жена специально тянет время.
«Складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно. Что она никуда не торопится, она собралась жить вечно и, собственно говоря, хочет, чтобы это происходило долго», — рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.
«Если бы не он, она бы была никем, это он ее в свет вывел. Поэтому она ему просто должна в ножки кланяться за то, что он для нее сделал. И то, что она сейчас это все пытается отсудить, это просто бесстыдство», — уверен светский журналист Феликс Грозданов.
По словам адвоката Сергея Жорина, его клиент с самого начала предлагал поделить все поровну. Елена Григорьевна не соглашалась. «Мы сидели на кухне. Степаненко резала колбаску, всех угощала. И мы проговаривали в таком мирном формате, как это все можно урегулировать. Договорились встретиться в очередной раз. Они отменили встречу. И выяснилось, что за неделю до этого они уже подали иск в суд. То есть, знаете, вероломное такое объявление войны», — вспоминает Жорин.
Началась судебная тяжба. И так как Евгений Ваганович — человек далеко не бедный, процесс несколько затянулся. Эксперты оценивают состояние артиста почти в полтора миллиарда рублей. И это без учета антикварных коллекций! «Там более двух с половиной тысяч книг. Есть еще картины, фарфор, статуэтки. Так вот книг только две с половиной тысячи. Нужно каждую книгу осмотреть, описать, оценить. Вот сколько оценивать две с половиной тысячи книг? То есть это может занять реально все это годы», — рассказал Сергей Жорин.
В библиотеке Петросяна есть поистине уникальные экземпляры — в том числе древние издания по магии и оккультизму. На часть коллекции претендует Степаненко.
«Я считаю, что женщина всегда чуть более права. Почему? А что нам, мужикам? Жалко, что ли?» — рассуждает актер Владимир Березин.
«Она не имеет на это никакого права, потому что это книжки не ее. Он всю жизнь собирал. Это еще от отца книги его, поэтому она вообще никаким боком», — считает светский журналист Феликс Грозданов.
Знакомые пары объясняют: Елену Григорьевну можно понять. В ней говорят уязвленное эго и банальная женская обида.
«Ну как, вдруг, как вдруг раз-раз и девочка, которая вместе с ней работала, которую она, может, чему-то обучала, вдруг, она бац-бац и уводит мужа», — ужасается вопросом актриса Людмила Поргина.
Евгений Ваганович недолго скрывал свои отношения с молодой помощницей. Вскоре после расторжения брака юморист сыграл свадьбу с Брухуновой. А потом Татьяна родила ему долгожданного наследника — сына Вагана.
«Хотел немножечко, как и любой человек продлить свою жизнь. Возможно, ему не хватало вот этой энергии, которая есть в его молодой жене», — считает светский журналист Александра Кошкина.
«Какое счастье, что в таком возрасте, как у Жени, Евгения Вагановича, случилось такое событие, как рождение его ребенка. Поскольку в таком возрасте к тебе приходит это счастье, твой ребенок, ты так по-другому к этому относишься», — считает Березин.
Степаненко утверждает, что давно отстрадала и уже не держит на разлучницу зла. «Развод пошел мне на пользу! У меня все хорошо. Ей — здоровья, счастья и радостных дней!» — заявила Елена Степаненко.
Однако ее поступки говорят об обратном. «Ей хочется, чтобы ее жалели в суде, и он, я уверена, наверняка ждала, что суд присудят ей 80% нажитого имущества. Но этого не произошло», — считает Александра Кошкина.
«Она, может, пытается обеспечить свою старость и так далее и так далее. Но, хочу сказать, что я понимаю, что нашему любимому Петросяну нужна личная жизнь и какой-то стимул. Я понимаю это», — рассуждает Поргина.
Друзья артиста делятся: новая жизнь явно идет Петросяну на пользу. Он стал модно одеваться, занялся спортом, постоянно путешествует.
«Он теперь каждую минуту наслаждается как тело маленького ребеночка, его сына, пахнет, а Таня в этом смысле молодец. Она энергична, молода, она умная, она очень деловая и она обеспечивает пространство», — считает Березин.
Но были и те, кто имел противоположное мнение. Так, например, Петросян сильно поругался с коллегой по сцене Виктором Коклюшкиным. Тот встал на сторону Степаненко и негативно высказался о Брухуновой.
«Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали. На эстраде рядом должен быть надежный товарищ», — высказался Коклюшкин.
Евгений Ваганович оскорбился и даже хотел подать на давнего друга в суд. Но не успел. В ноябре прошлого года Коклюшкин умер. Поклонники были уверены, что Петросян забудет обиды и придет на прощание. Но юморист на похороны не явился. «Я уже сказал, что этот человек не попадет в ад даже с QR-кодом», — считает Ефим Шифрин.
Татьяну Брухунову, кажется, не сильно заботит, что о ней говорят. Судя по ее аккаунту в соцсети, она живет в свое удовольствие. Воспитывает сына, регулярно посещает премьеры, ест пирожные и скупает дизайнерские наряды.
Например, во время поездки в родную Тулу, она похвасталась снимком в модных резиновых сапогах за 44 тысячи рублей. Дополняла образ сумочка за 100 тысяч. Наверняка подарки любящего мужа.
«Если бы он был бедный, я думаю, вряд ли она, как бы это, „подруга дней моих суровых“ так сильно взяла его за жабры, понимаете? Тут и деньги, и состояние, и положение. Она попадает как бы сразу в другой круг», — пояснила Поргина.
Петросян явно не жалеет денег на молодую супругу. Перед свадьбой подарил Татьяне роскошную пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 270 миллионов рублей. Постоянно вывозит Брухунову на элитные курорты. Они вместе отдыхали на Мальдивах. СМИ пишут: отпуск обошелся артисту в два с половиной миллиона рублей.
Но чего не сделаешь ради любимой! К тому же, богатств юмориста хватит еще не на одно такое путешествие. А если суд встанет на сторону Степаненко, то возможно кому-то придется умерить свои аппетиты