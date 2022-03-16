Почему Степаненко затягивает раздел имущества с Петросяном?

Петросян и Степаненко продолжают делить имущество! Почему экс-супруги не смогли договориться мирно? Кто и зачем затягивает процесс? Что бывшая жена юмориста пожелала нынешней? И правда ли из-за Татьяны Брухуновой Петросян не пришел проститься с давним другом? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись четыре года назад. За это время юморист успел снова жениться и даже стать отцом. А раздел совместно нажитого имущества до сих пор не окончен. Прошлым летом суд постановил, что каждому из оппонентов достается половина. Но юмористку это не устроило. Она подала апелляцию и запросила новую оценку. Сторона народного артиста уверена: его бывшая жена специально тянет время.

«Складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно. Что она никуда не торопится, она собралась жить вечно и, собственно говоря, хочет, чтобы это происходило долго», — рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

«Если бы не он, она бы была никем, это он ее в свет вывел. Поэтому она ему просто должна в ножки кланяться за то, что он для нее сделал. И то, что она сейчас это все пытается отсудить, это просто бесстыдство», — уверен светский журналист Феликс Грозданов.

По словам адвоката Сергея Жорина, его клиент с самого начала предлагал поделить все поровну. Елена Григорьевна не соглашалась. «Мы сидели на кухне. Степаненко резала колбаску, всех угощала. И мы проговаривали в таком мирном формате, как это все можно урегулировать. Договорились встретиться в очередной раз. Они отменили встречу. И выяснилось, что за неделю до этого они уже подали иск в суд. То есть, знаете, вероломное такое объявление войны», — вспоминает Жорин.

Началась судебная тяжба. И так как Евгений Ваганович — человек далеко не бедный, процесс несколько затянулся. Эксперты оценивают состояние артиста почти в полтора миллиарда рублей. И это без учета антикварных коллекций! «Там более двух с половиной тысяч книг. Есть еще картины, фарфор, статуэтки. Так вот книг только две с половиной тысячи. Нужно каждую книгу осмотреть, описать, оценить. Вот сколько оценивать две с половиной тысячи книг? То есть это может занять реально все это годы», — рассказал Сергей Жорин.

В библиотеке Петросяна есть поистине уникальные экземпляры — в том числе древние издания по магии и оккультизму. На часть коллекции претендует Степаненко.

«Я считаю, что женщина всегда чуть более права. Почему? А что нам, мужикам? Жалко, что ли?» — рассуждает актер Владимир Березин.