Энергетические целители: какие знаки Зодиака наделены сверхспособностями?

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых наделены сверхспособностями. Энергия этих людей позволяет им лечить других и позитивно воздействовать на окружающих.

Овен

Представители этого знака Зодиака очень заботливы и внимательны. Также они обладают мощной эмпатией, которая позволяет им чувствовать собеседника и верно понимать его «боль». Такой человек всегда будет стремиться оказать поддержку и помощь.

Рак

Природа наградила Раков развитой интуицией, которая позволяет им на расстоянии чувствовать проблемы других людей. Они - надежные союзники, которые могут разрушить любые препятствия на пути.

Девы

Девы очень настойчиво добиваются желаемых результатов и не бросают в беде окружающих. Их могут даже упрекнуть в гиперопеке, но это не остановит представителей данного знака зодиака, если они намерены помочь. Ради этого они могут даже поступиться своими делами.

Тельцы