Макс Барских резко ответил Бузовой, Рудковской и другим звездам

Первый, кому он ответил, был Тимати:

«Не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить рот и предъявить мне какие-то высказывания. Когда ты видишь, как граждане Российской Федерации, солдаты убивают украинских людей, детей, разрушают города... Лучше спасай свою полуобанкротившуюся компанию и жарь бургеры. Хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего из себя не представляешь без своих папиков».

Затем певицу Славу он назвал лицемеркой и посоветовал ей скакать на медведе в Сибирь. Оказывается, ранее Слава восхищалась творчеством Барских, а потом поддержала агрессию РФ в Украине.

Досталось и продюсеру Димы Билана Яне Рудковской:

«Яночка, ты давно ничего не видишь, кроме логотипов Louis Vuitton. Очнись. Ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток и уехала из России. Как так? Вы же патриоты! Куда вы все бросаете родину? Скоро китайская партия Louis Vuitton должна прийти в Россию, и то не факт».

Особое послание Барских оставил и для Ольги Бузовой, которая во время войны улетела в Дубай: