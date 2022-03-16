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Как правильно хранить продукты, купленные впрок

Limon.ee
Как правильно хранить продукты, купленные впрок
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Продукты долгого хранения
Продукты долгого хранения Фото: Shutterstock

Многие люди из-за нестабильной ситуации в мире начали делать покупки впрок. Эксперты объяснили, как правильно хранить продукты, чтобы они быстро не испортились.

С началом пандемии коронавируса закупаться впрок начали и те, кто раньше этого не делал. Сейчас ситуация с опасным заболеванием стабилизировалась. Однако наступил очередной кризис.

Многие жители нашей страны начали поспешно скупать сахар, муку,соль,  подсолнечное масло и другие продукты. Однако усилия могут оказаться напрасными, если продукты неправильно хранить, пишет cosmo.ru.

Самое главное – следить за сроками годности товаров. Чаще всего его пишут мелкими цифрами на упаковках. Чтобы каждый раз не тратить время и нервы, лучше сразу наклеить на все купленные продукты ярлыки с датой окончания срока годности.

Сахар и соль могут испортиться из-за влаги, поэтому упаковки не стоит ставить на пол. А лучше всего – пересыпать в герметичные емкости. Рис, гречку и другие крупы тоже нужно поместить в подобные контейнеры. Если упаковка будет вскрыта, то эти продукты приобретут неприятный вкус.

Для муки обязателен герметичный контейнер. Так она не сможет впитать в себя посторонние запахи и обзавестись жучками. Вредители могут заводиться в крупах и даже макаронах. Чтобы этого избежать, между пачками можно разложить лавровые листы или металлические предметы - например, несколько гвоздей. Запах металла отпугивает жучков.

Подсолнечное масло многие хранят в холодильнике. Если им пользоваться регулярно, то оно не успеет испортиться. Но если речь идет о запасах, то масло нужно хранить в темном месте при комнатной температуре. В идеале его нужно перелить в стеклянную бутылку.

Если вы любите чай, то про запас лучше покупать листовой. Выгоднее брать не в пакетиках, а рассыпчатый.

В кризисных ситуациях многие покупают консервы. Их лучше сложить в коробки и убрать в кладовку. Консервы в жестяных банках хранятся около пяти лет.

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