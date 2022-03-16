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Лолита Милявская призналась, как ее спас мешок картошки

Limon.ee
Лолита Милявская призналась, как ее спас мешок картошки
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Лолита Милявская
Лолита Милявская Фото: Shutterstock

Исполнительница хита «Ориентация Север» резко похудела после развода с Дмитрием Ивановым в 2020 году. Певицу подозревали в том, что она прибегла к услугам пластических хирургов или воспользовалась другими экстремальными способами снижения веса. Однако артистка отрицает это, пишет cosmo.ru.

Экс-ведущая шоу «Без комплексов» вспомнила, как ей приходилось голодать в студенческие времена. Денег тогда не хватало, и будущая звезда эстрады даже решилась на преступление. Она украла мешок картошки из колхоза. Уроженка Мукачево Закарпатской области рассказала, что пошла на это ради того, чтобы выжить.

«Я воровала с колхозного поля картошку. Волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на отлично и получала повышенную стипендию, но денег всё равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах», — поделилась Лолита.

Певица призналась, что председатель колхоза поймал ее. Тем не менее, он сжалился над студенткой и подарил ей мешок картошки. Им будущая поп-звезда питалась на протяжении полугода. Она подчеркнула, что с тех пор ей стало легко ограничивать себя в питании, однако вес уходил с трудом из-за гормонального сбоя. Артистка похудела, обратившись к специалисту-эндокринологу.

«Сейчас кто-то говорит мне, похудевшей, что я сделала операцию. Но как это может быть правдой, зачем мне врать, если я говорю, что этого не делала? Если бы я отрезала излишки, то своим коллегам дала бы телефон хирурга и сказала: «Вот, проверила на себе». Но поскольку я просто консультировалась с эндокринологом и включала силу воли, то всем давала ее телефон», — отметила бывшая жена Александра Цекало в интервью.

Похудевшая артистка демонстрирует фигуру в эпатажных и откровенных нарядах. Недавно она примерила полностью прозрачный комбинезон.

В жизни Милявской недавно случилось радостное событие. Она воссоединилась со своей семьей - дочь звезды и ее мама жили в Киеве. Им удалось выехать из города и добраться до России.

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