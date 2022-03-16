Стало известно о состоянии Светличной после выписки из психиатрической клиники

О здоровье звезды «Бриллиантовой руки» рассказала российская певица Алена Кравец. По словам исполнительницы, Светличная не унывает и не впадает в депрессию, несмотря на проблемы со здоровьем. «Просто живет, как обычный рядовой пенсионер. Пенсия у нее приличная — тысяч 50 рублей в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает», — поделилась Кравец.