Егор Крид решил выпустить мужскую косметику

Наставника шоу «Голос.Дети» очень волнует экономическая ситуация в России. Егор отреагировал на массовый уход западных компаний с российского рынка. Бывший возлюбленный Нюши напомнил, что несколько месяцев назад зарегистрировал свой косметический бренд Kreed Cosmetics.

Исполнитель хита «Голос» заверил, что готовит достойную замену. Музыкант разрабатывает специальную линейку для мужчин. Артист протестирует на себе все новинки. «Как только мы ее выпустим, буду пользоваться только ею», — отметил Егор Крид.

Рэпер планирует выставить на продажу мицеллярную воду для умывания, тоник и сыворотку для лица. Сам же Егор тщательно следит за внешностью. Бывший музыкант Black Star поддался современному тренду на цветной маникюр у мужчин. Исполнитель продемонстрировал розовый лак на ногтях.

Уроженец Пензы пострадал от санкций, введенных против России из-за ситуации на Украине. Музыкальный лейбл Universal Music Group прекратил работать с Кридом и другими российскими артистами.

Жена рэпера Джигана выпускает косметику для женщин на протяжении полутора лет. В кризис Оксана Самойлова решила сосредоточиться на своей нише и не планирует расширяться до брендов женской одежды.