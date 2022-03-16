Павел Глоба призвал к осторожности в марте шесть знаков Зодиака

Близнецы

Людям, которые появились на свет под этим знаком, следует прислушаться к своему организму. Длительный стресс может дать о себе знать. Активный отдых поможет справиться с апатией, а общение с друзьями зарядит оптимизмом.

Рак

Первый месяц весны для Раков станет периодом перемен, но не все они окажутся позитивными. Положительные новости ожидаются в личной жизни, но в работе необходимо проявлять осторожность и бдительность.

Лев

Людей, которые родились под этим созвездием, ожидает много проблем в марте. Они коснутся здоровья, личной жизни и семьи. Конфликтные ситуации могут потребовать незамедлительного решения.

Дева

В первый весенний месяц представители знака могут столкнуться с недопониманием близких и коллег. Масла в огонь подольют и недоброжелатели, желающие нанести вред репутации. Лучше избегать общения с незнакомцами.

Козерог

Козерогам следует действовать осторожно. Успехи на работе и в личной жизни могут спровоцировать зависть у окружающих.

Водолей