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Павел Глоба призвал к осторожности в марте шесть знаков Зодиака

Limon.ee
Павел Глоба призвал к осторожности в марте шесть знаков Зодиака
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Знаки Зодиака
Знаки Зодиака Фото: Shutterstock

Известный астролог Павел Глоба назвал шесть представителей зодиакального круга, которым следует проявлять осторожность и не принимать важных решений в марте, сообщает mk.ru.

Близнецы

Людям, которые появились на свет под этим знаком, следует прислушаться к своему организму. Длительный стресс может дать о себе знать. Активный отдых поможет справиться с апатией, а общение с друзьями зарядит оптимизмом.

Рак

Первый месяц весны для Раков станет периодом перемен, но не все они окажутся позитивными. Положительные новости ожидаются в личной жизни, но в работе необходимо проявлять осторожность и бдительность.

Лев

Людей, которые родились под этим созвездием, ожидает много проблем в марте. Они коснутся здоровья, личной жизни и семьи. Конфликтные ситуации могут потребовать незамедлительного решения.

Дева

В первый весенний месяц представители знака могут столкнуться с недопониманием близких и коллег. Масла в огонь подольют и недоброжелатели, желающие нанести вред репутации. Лучше избегать общения с незнакомцами.

Козерог

Козерогам следует действовать осторожно. Успехи на работе и в личной жизни могут спровоцировать зависть у окружающих.

Водолей

Март для Водолеев станет временем испытаний в финансовой сфере. Они будут вынуждены ограничить свои расходы для соблюдения баланса. Дополнительные источники заработка не появятся, в то время как траты серьезно увеличатся. В этот период лучше не сорить деньгами и не планировать крупных приобретений.

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