Один из наиболее эффективных методов хорошо выспаться – контролируемое глубокое дыхание. Сомнолог из США Ребекка Роббинс дала несколько советов, позволяющих научиться засыпать быстрее, пишет mk.ru.
Названы способы избавиться от тревоги перед сном
«Сознательное сосредоточение внимания на дыхании способно помочь отделить себя от мыслей, проносящихся через мозг», – рассказала специалист в области сна.
Для полноты ощущений можно представить себе какое-то тихое и приятное место и наполнить его определенными объектами, цветами и звуками, поделилась рекомендациями Роббинс.
Она призналась, что ей нравится думать о дыхании как о свете, который увеличивается при вдохе и уменьшается при выдохе. Такие осязаемые стратегии, при которых человек визуализирует что-то и сочетает это с дыханием, очень эффективны, отметила преподаватель Гарвардской школы медицины.
Кроме глубокого дыхания и визуализации справиться с тревогой помогают медитация и последовательное расслабление мышц, подчеркнула эксперт. Вдобавок ко всему имеет смысл выделить время в течение дня для обдумывания всех беспокоящих вопросов. Можно составить специальный список дел на завтра, что создаст ощущение завершенности дел и поможет успокоиться, резюмировала Роббинс.