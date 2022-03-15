Названы способы избавиться от тревоги перед сном

«Сознательное сосредоточение внимания на дыхании способно помочь отделить себя от мыслей, проносящихся через мозг», – рассказала специалист в области сна.

Для полноты ощущений можно представить себе какое-то тихое и приятное место и наполнить его определенными объектами, цветами и звуками, поделилась рекомендациями Роббинс.

Она призналась, что ей нравится думать о дыхании как о свете, который увеличивается при вдохе и уменьшается при выдохе. Такие осязаемые стратегии, при которых человек визуализирует что-то и сочетает это с дыханием, очень эффективны, отметила преподаватель Гарвардской школы медицины.