10 марта из жизни ушел солист популярной в нулевые группы «Отпетые мошенники» Том Хаос. Как сообщило следствие, артист покончил с собой, пишет Стархит.
Сергей Аморалов выходил на связь с родными Тома Хаоса и предлагал оплатить его похороны
Чуть более полугода назад Том ушел из «Отпетых мошенников», объяснив свое решение тем, что больше не может сотрудничать с Сергеем Амораловым, который якобы обманывает его на деньги. После увольнения артист стал активно строить сольную карьеру, имел большие планы на будущее. Близким исполнителя остается только догадываться, в какой момент в его жизни все пошло не так...
«Это невероятная потеря, мы с Гариком пребываем в шоке и не можем найти себе места. Том был сильно подавлен из-за Аморалова, тот довел его...» — рассказывала на днях супруга Гарика Богомазова — в прошлом третьего участника золотого состава группы.
Как стало известно «СтарХиту», Сергей Аморалов связался с родными Тома после трагедии и предложил оплатить его похороны. Но те отказались, хотя и нуждались в материальной помощи.
Напомним, Том Хаос пел в группе «Отпетые мошенники» с самого ее основания в конце 90-х годов. Но в последнее время между Амораловым и Хаосом возникли серьезные недопонимания.
Нахожусь в полном шоке от увиденного и услышанного! Пока я сижу в студии и записываю новый сольный альбом, ребята заигрались и обманули целый город. О своем уходе из группы я объявил 25 августа. А вчера меня повергли в полный шок безрассудство и наглость людей, которых я считал своей семьей. Со вчерашнего вечера люди присылают мне изображения афиши с моим фото и видео с концерта! Вы понимаете?! Этим подтверждается заработок на моем имени!
Я в полнейшем непонимании происходящего — на сцене за меня пела моя полная копия, ряженая кукла! Какой-то парень... В некоторых местах он открывал рот под запись с моим голосом. Это и смешно, и обидно. Но я уже готов обращаться в суд! На сцену с песнями «Отпетых мошенников» могут выходить два бывших и один настоящий участники группы: я (Том Хаос), Гарик Богомазов и Сергей Аморалов. Никаких пародистов и других несогласованных людей... Это обман не только меня, но и зрителей!
— рассказывал Том СтарХиту еще несколько месяцев назад.
Что касается Сергея Аморалова, то он так и не прокомментировал скандал.