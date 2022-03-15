Сергей Аморалов выходил на связь с родными Тома Хаоса и предлагал оплатить его похороны

Нахожусь в полном шоке от увиденного и услышанного! Пока я сижу в студии и записываю новый сольный альбом, ребята заигрались и обманули целый город. О своем уходе из группы я объявил 25 августа. А вчера меня повергли в полный шок безрассудство и наглость людей, которых я считал своей семьей. Со вчерашнего вечера люди присылают мне изображения афиши с моим фото и видео с концерта! Вы понимаете?! Этим подтверждается заработок на моем имени!

Я в полнейшем непонимании происходящего — на сцене за меня пела моя полная копия, ряженая кукла! Какой-то парень... В некоторых местах он открывал рот под запись с моим голосом. Это и смешно, и обидно. Но я уже готов обращаться в суд! На сцену с песнями «Отпетых мошенников» могут выходить два бывших и один настоящий участники группы: я (Том Хаос), Гарик Богомазов и Сергей Аморалов. Никаких пародистов и других несогласованных людей... Это обман не только меня, но и зрителей!