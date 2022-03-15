Виктория Боня раньше была участницей «Дома-2». Потом она стала телеведущей и начала сниматься в фотосессиях. Лишь недавно светская львица гостила в Москве, где также продвигает свой бизнес. У нее есть бренд одежды и косметики, пишет teleprogramma.pro.
Виктория Боня рассталась со своим женихом
Уже давно она живет в Монако, где растит дочку Анджелину. С отцом девочки Алексом Смерфитом звезда рассталась. В прошлом году она впервые заговорила о новом возлюбленном.
В декабре Боня похвасталась помолвочным кольцом. А не так давно она впервые опубликовала фото со своим женихом, но скрыла его лицо и имя. Они даже вместе приезжали в Россию. Но 15 марта Виктория сделала заявление в соцсети.
«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», — написала она.
Поклонники были очень удивлены, так как бывшая звезда телестройки демонстрировала идиллию с таинственным избранником. Но недавно во время завтрака подруга уговаривала Боню вернуться к Смерфиту.
Тогда она отметила, что миллионер дал ей свою машину и научился быть обходительным. Подруга светской львицы уверена, что бизнесмен повзрослел и теперь согласится завести еще одного ребенка. Возможно, что это и подтолкнуло Викторию к расставанию с нынешним женихом.