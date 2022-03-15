Виктория Боня рассталась со своим женихом

Уже давно она живет в Монако, где растит дочку Анджелину. С отцом девочки Алексом Смерфитом звезда рассталась. В прошлом году она впервые заговорила о новом возлюбленном.

В декабре Боня похвасталась помолвочным кольцом. А не так давно она впервые опубликовала фото со своим женихом, но скрыла его лицо и имя. Они даже вместе приезжали в Россию. Но 15 марта Виктория сделала заявление в соцсети.

«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», — написала она.

Поклонники были очень удивлены, так как бывшая звезда телестройки демонстрировала идиллию с таинственным избранником. Но недавно во время завтрака подруга уговаривала Боню вернуться к Смерфиту.