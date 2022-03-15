В кинотеатре «Сыпрус» пройдут бесплатные утренники для украинских детей

Дети смогут посмотреть все три фильма за один раз или в разные дни.

Программа:

10:00 «Приключения Лотты из Самоделкино» (на украинском языке)

11:25 «Лотте и тайна лунного камня» (на русском языке)

12.40 «Лотте и пропавшие драконы» (на русском языке)

Показы проходят ежедневно с 10:00 до 14:00 в кинотеатре «Сыпрус» в Старом городе по адеру Вана-Пости, 8 (вход со стороны здания).

Приключения Лотты из Самоделкино

Главная героиня фильма девочка-собачка Лотте живет со своими друзьями котенком Бруно и зайчонком Aльбертом в Деревне изобретателей, которая находится на берегу моря. Жители деревни ежегодно устраивают конкурс на лучшее новое изобретение. Один из самых знаменитых изобретателей в деревне отец Лотте Оскар. Главный соперник Оскара заяц Адалберт. Накануне очередного конкурса Лотте и Бруно находят выброшенную на берег моря книгу. Из книги выбирается пчела Сусуму, садовник и тренер по дзюдо из далекой Японии.

Лотте и тайна лунного камня

Как-то раз под покровом ночи в Деревню изобретателей пробрались двое неизвестных, которых интересовал чемодан пса-путешественника Клауса. Собачка Лотте застигла незнакомцев, которые в испуге кинули желтый камень, взятый из чемодана Клауса, и убежали. Лотте выясняет, что это не какой-то простой камень, а необыкновенный – с серьезным механизмом внутри.

Лотте и пропавшие драконы