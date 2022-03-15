«Не ищите лишнего смысла»: Жасмин объяснила отъезд в Израиль

Исполнительница отметила, что удивлена возникшему ажиотажу вокруг ее поездки.

«Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать... В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тетя, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья», – поделилась подробностями Жасмин.

По словам артистки, отъезд был запланирован еще в начале года, поэтому «не нужно искать в поездке лишнего смысла», пишет ren.tv.

«Мы уехали, как было запланировано еще в начале года, и скоро вернемся по тому же плану», – пояснила певица.