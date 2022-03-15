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Юлия Барановская перестала скрывать богатого любовника

Limon.ee
Юлия Барановская перестала скрывать богатого любовника
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Юлия Барановская.
Юлия Барановская. Фото: Скриншот с Instagram

Юлия Барановская не только умница и красавица, но и успешная телеведущая и прекрасная мама троих детей. Наследников блондинка родила от футболиста Андрея Аршавина, с которым прожила более девяти лет. В браке знаменитость никогда не была, но не раз признавалась, что хочет замуж и рожать. А на днях и вовсе сообщила публике о том, что не одинока.

Юлия Барановская добилась славы после разрыва с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись с тремя детьми на руках. Многие брошенные мужьями женщины считают ее идеалом.

О своей личной жизни Барановская предпочитает не распространяться. Много лет подряд она строила карьеру и воспитывала детей - Артема, Арсения и Яну. И вот теперь, вероятно, пришло время подумать и о себе.

Юлия разоткровенничалась в блоге. «Да, у меня есть молодой человек», - огорошила 36-летняя женщина.

После чего уточнила: «Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не 15. Из вариантов «любовь» или «деньги» предпочитаю брать все. Поэтому формулировка «или» для меня неактуальна».

Барановская мечтает о личном счастье. «Мечтаю родить еще одного ребенка, а может, двух. Как бы выйти замуж уже могла, и несколько раз… Женщины не ошибаются, они просто не хотят видеть действительность, начинают придумывать», - делилась однажды знаменитость.

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