Юлия Барановская перестала скрывать богатого любовника

Юлия Барановская добилась славы после разрыва с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись с тремя детьми на руках. Многие брошенные мужьями женщины считают ее идеалом.

О своей личной жизни Барановская предпочитает не распространяться. Много лет подряд она строила карьеру и воспитывала детей - Артема, Арсения и Яну. И вот теперь, вероятно, пришло время подумать и о себе.

Юлия разоткровенничалась в блоге. «Да, у меня есть молодой человек», - огорошила 36-летняя женщина.

После чего уточнила: «Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не 15. Из вариантов «любовь» или «деньги» предпочитаю брать все. Поэтому формулировка «или» для меня неактуальна».