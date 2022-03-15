Появилась информация о закрытии шоу «Голос» и «Поле чудес» на Первом канале

Судьба двух рейтинговых передач, годами являвшихся неотъемлемой частью эфирной сетки Первого канала, оказалась под большим вопросом. Как известно, «Поле чудес» — российский аналог американской телевизионной программы «Колесо фортуны» (Wheel Of Fortune), работающей по лицензии. Жесткие санкции в адрес России, похоже, скоро могут добраться и до капитал-шоу. Отзыв — или непродление — лицензии также грозит популярному проекту «Голос» — российской версии телевизионного вокального конкурса The Voice, сообщает телеграм-канал «Изнанка».

Отметим, что в конце прошлого года поклонники «Поля чудес» пережили нешуточный стресс после перезапуска любимой программы. Правда, тогда речь все же не шла о прекращении производства шоу. Дело было в том, Первый канал не стал продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» — телекомпанией «ВИД».

С января 2022 года культовая передача вновь стала выходить по пятницам, правда, немного под другим названием — «Наше поле чудес». Самое главное, что ведущим аналога «Колеса фортуны», как и прежде, является любимец миллионов Леонид Якубович. На момент важных пертурбаций представители «первой кнопки» без всяких проблем приобрели права на приобретение телевикторины у компании CBS.