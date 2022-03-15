Екатерина Андреева прокомментировала скандал в прямом эфире Первого канала

14 марта в эфире Первого канала вышел новый выпуск программы «Время». Екатерина Андреева как всегда рассказывала о событиях в России и в мире, когда в кадре появилась женщина с плакатом. Она решила высказаться по поводу сложившейся политической ситуации.

Андреева при этом сохранила безупречную выдержку. Телеведущая даже не оглянулась на нарушительницу спокойствия. Позднее Екатерина объяснила, что помогает ей всегда сохранять высокий профессионализм.

Я вам говорила: «что бы ни случилось, стой, как скала!» Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Выдержка из йоги, из сердца,

— подчеркнула телеведущая.

Екатерина и среди коллег известна своей невозмутимостью. Телеведущая всегда старается оставаться профессионалом, хотя за годы работы на Первом канале случалось всякое. Однако стрессовые ситуации только закаляли Андрееву.