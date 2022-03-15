«Она плачет до сих пор»: русскоязычный мужчина приставал в трамвае к девочке

По словам Леи, ее 16-летняя дочь подверглась сексуальным домогательствам на прошлой неделе. Мать и дочь планировали сесть на трамвай на бульваре Мере в Таллинне, но во время ожидания к ним подошел незнакомец. «Он заговорил с нами, но мы не ответили», — вспоминает Леа, добавляя, что они с дочерью отошли от незнакомца подальше.