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«Она плачет до сих пор»: русскоязычный мужчина приставал в трамвае к девочке

Limon.ee Хейди Рууль
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«Она плачет до сих пор»: русскоязычный мужчина приставал в трамвае к девочке
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Этот вопиющий случай произошел в трамвае, котрый шел в Копли
Этот вопиющий случай произошел в трамвае, котрый шел в Копли Фото: Lugeja foto

В редакцию Elu24 обратилась Леа (имя изменено, известно редакции), чью 16-летнюю дочь на прошлой неделе в трамвае домогался незнакомец: мужчина засунул руку между ног молодой девушки и гордо заявил, что никто ничего не может ему сделать.

По словам Леи, ее 16-летняя дочь подверглась сексуальным домогательствам на прошлой неделе. Мать и дочь планировали сесть на трамвай на бульваре Мере в Таллинне, но во время ожидания к ним подошел незнакомец. «Он заговорил с нами, но мы не ответили», — вспоминает Леа, добавляя, что они с дочерью отошли от незнакомца подальше.

«Потом мы сели в трамвай. Мужчина вошел в тот же трамвай через другую дверь и сел. Трамвай был полон людей, и нам пришлось пройти вперед. Я шла впереди, а моя дочь позади меня. Этот человек засунул руку между ног дочери, она испугалась и заплакала», - возмущается женщина.

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