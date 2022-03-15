Голливудская красотка: дочь Порошиной и Куценко произвела фурор

Полина Куценко была еще совсем крохой, когда ее родители приняли непростое решение о расставании. Вскоре Мария Порошина снова вышла замуж. Ее избранником стал актер театра «Современник» Илья Древнов, которому актриса подарила сразу трех дочерей. Но рождение Серафимы, Аграфены и Глафиры так не спасло многолетний союз пары. На момент официального расторжения брака с Древновым Порошина снова ждала ребенка, на этот раз сына. Кто является отцом маленького Андрея – история умалчивает. Однако старшая дочь актрисы Полины всегда росла в окружении сестер и буквально купалась в любви. Не так давно девушка съехала от мамы и начала самостоятельную жизнь.

Отметим, что Гоша Куценко всегда участвовал в судьбе своего ненаглядного чада, поддерживая дочь в любых ее начинаниях. Как и ее родители, прекрасная Полина решила стать актрисой и теперь старается реализовать себя на столь непростом поприще, хотя пока и не может похвастать главными ролями. Отдельный восторг вызывает внешность Полины Куценко, чья красота затмила даже материнскую. Не так давно наследница знаменитой актерской династии сильно изменилась – из нежной блондинки она превратилась в горячую брюнетку. Правда, долго ходить с новой прической молодая актриса не захотела, решив вернуться к более привычному для себя образу.