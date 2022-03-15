Российские звезды, у которых есть недвижимость за границей

У многих российских звезд в собственности есть жилье не только в родной стране, но и за ее пределами. Кому из артистов и какая страна приглянулась, рассказывает Cosmo.

Турция

Сергей и Дарья Пынзарь

В 2020 году Дарья и Сергей Пынзарь вместе с сыновьями переехали в Турцию. Год спустя супруги купили двухэтажные апартаменты, полностью обставленные мебелью, с двумя санузлами и огромным балконом.

Анастасия Макеева

Еще до своей четвертой свадьбы Анастасия Макеева приобрела двухэтажную квартиру площадью 250 квадратных метров в Аланье. До моря – 10 минут пешком.

Испания

Наталья Ветлицкая

Несколько лет назад Наталья Ветлицкая перебралась в Испанию, где приобрела себе виллу «средних размеров».

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

У супругов есть двухэтажная квартира на Средиземном море — в небольшом городке в часе езды от аэропорта Барселоны.

Алена Апина

Алена купила жилье в Марбелье, где пережидает длинные московские зимы, а также проводит летний отпуск.

Глюкоза

В Марбелье обзавелась жильем и семья Чистяковых — Наталья и Александр. Супруги владеют шикарной виллой с бассейном, лаундж-зоной и садом.

Елена Воробей

У Елены есть недвижимость в самой русской части Испании — Торревьехе на Коста-Бланке.

Константин Хабенский

Известно, что у актера есть собственная квартира в Барселоне площадью 98 квадратных метров.

Италия

Митя Фомин

Артист обзавелся жильем в Тоскане, где живет его сестра Светлана. Правда, из-за плотного графика на итальянской «даче» Митя бывает редко: даже дизайном виллы занималась родственница Фомина.

Ирина Аллегрова

Виллу в Италии Ирине Аллегровой подарил поклонник. От щедрого презента певица отказываться не стала и с тех пор частенько там отдыхает.

Болгария

Лариса Гузеева, Лера Кудрявцева, Лолита Милявская

У перечисленных звезд куплены апартаменты в элитном жилом комплексе «Эмеральд» в курортном селе Равда на первой береговой линии.

Надежда Бабкина

Певица купила в комплексе «Эмеральд» аж четыре квартиры.

США

Филипп Киркоров

В Америке, в престижном районе Майами у поп-короля шикарный двухэтажный особняк, в котором семь спален, библиотека, бассейн, тренажерный зал, домашний кинотеатр и другие помещения. И даже есть лифт!

Валерий Леонтьев

В Майами обосновался и Валерий Леонтьев, который проводит на вилле площадью 280 квадратных метров всё свободное от работы время.

Наташа Королева и Тарзан

В доковидные времена супруги традиционно зимовали в своей квартире в Майами, а их сын Архип и вовсе там жил, пока не перебрался обратно к родителям.

Игорь Николаев, Игорь Крутой

У музыкантов также есть недвижимость в США. Николаев купил квартиру во Флориде, в районе Санни-Айлс-бич еще в нулевые, а Крутой приобрел несколько квартир в Нью-Йорке, на Манхэттене.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Дочь супругов Елизавета много лет живет в США. У Анжелики и Леонида есть апартаменты в элитном жилом комплексе с бассейном, охраной, частным выходом на пляж и террасой с видом на океан.

Кристина Орбакайте

Незадолго до рождения дочери Клавы Кристина и ее супруг Михаил Земцов приобрели квартиру в самом центре Майами.

Франция

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

У фигуристов в собственности старинный дом во Франции, если не сказать замок. Здание 1882 года постройки располагается в городе Пьерфон. У дочерей Ягудина и Тотьмяниной есть французский вид на жительство.

Таиланд

Григорий Лепс

У Григория есть собственная вилла на острове Пхукет, где он обожает отдыхать со своей семьей.

Кипр

Максим Галкин и Алла Пугачева

Любимым местом отдыха Примадонны всегда был Израиль, однако в 2018 году Алла и Максим, по сообщениям СМИ и адвоката Сергея Погосяна, приобрели недвижимость на Кипре стоимостью 2 миллиона евро, после чего получили вид на жительство.

ОАЭ

Егор Крид

В начале 2022-го Егор стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Для того чтобы получить вид на жительство, нужно приобрести недвижимость, и, хотя певец публично об этом не заявлял, есть основание полагать, что он раскошелился на собственное жилье в Дубае.

Латвия

Сергей Светлаков, Клара Новикова, Валерий Сюткин, Лариса Долина, Борис Моисеев