Ольга Сущенко из Санкт-Петербурга не знает, как повлиять на единственного сына. Дело в том, что 22-летний Андрей буквально изуродовал себя — набил более 20 тату, сделал пирсинг, покрасил волосы. И на этом молодой человек останавливаться не собирается, пишет «Стархит».
Татуированные глаза и язык, как у змеи, есть: теперь фрик из Санкт-Петербурга хочет нарастить рога
Андрей не только полностью изменил внешность, но и сменил имя — теперь он по документам Нильс Трауриг. Еще в 12-летнем возрасте парень понял, что его тянет к экспериментам. Сначала молодой человек набил тату, потом проколол пирсинг, а затем… понеслось. Теперь его не остановить.
«Глаза у меня прекрасные. Это татуировка, да. Мне очень комфортно, вижу хорошо. А пирсинг на лице мне совершенно не мешает. У меня 21 тату, 18 проколов: на сосках, лице, есть также туннели. Было 48 проколов, что-то пришлось снять, потому что проколы не прижились, например, на щеках. Но вернуть половину хочется. В 17 лет забил глаза. Хочу рога еще на четыре сантиметра», — заявил Нильс.
Мать парня Ольга совершенно его не понимает. Женщина не то что просит, а умоляет сына перестать издеваться над своим телом. Нильс же не слышит родительницу. «Моя детская жизнь и так была грустной, — сообщил 22-летний Трауриг. — Меня оскорбляли, унижали в школе, в семье. Мать избивала ремнем. Помню, когда пряжка от ремня попала мне в глаз… было очень больно. Отношения с мамой начали рушиться в лет семь-десять лет».
Ольга при этом не отрицает, что поднимала руку на сына, правда, прибегала к этому в крайних мерах. По словам женщины, она не знала, как еще повлиять на своего ребенка. «Строга была, да, но в меру, по пустякам не ругала. Растила его одна. Мне тяжело. Я не знаю, где сын бьет тату, в каких салонах… Не уверена в этих мастерах. Надеюсь, он поменяет что-то и остановится. Я бы жизнь свою отдала, лишь бы обратно все вернуть. Я боюсь последствий, боюсь, что он не остановится. Я переживаю!» — сказала, не сдерживая слез, Сущенко в программе «За гранью» на канале НТВ.