Татуированные глаза и язык, как у змеи, есть: теперь фрик из Санкт-Петербурга хочет нарастить рога

Андрей не только полностью изменил внешность, но и сменил имя — теперь он по документам Нильс Трауриг. Еще в 12-летнем возрасте парень понял, что его тянет к экспериментам. Сначала молодой человек набил тату, потом проколол пирсинг, а затем… понеслось. Теперь его не остановить.

«Глаза у меня прекрасные. Это татуировка, да. Мне очень комфортно, вижу хорошо. А пирсинг на лице мне совершенно не мешает. У меня 21 тату, 18 проколов: на сосках, лице, есть также туннели. Было 48 проколов, что-то пришлось снять, потому что проколы не прижились, например, на щеках. Но вернуть половину хочется. В 17 лет забил глаза. Хочу рога еще на четыре сантиметра», — заявил Нильс.

Мать парня Ольга совершенно его не понимает. Женщина не то что просит, а умоляет сына перестать издеваться над своим телом. Нильс же не слышит родительницу. «Моя детская жизнь и так была грустной, — сообщил 22-летний Трауриг. — Меня оскорбляли, унижали в школе, в семье. Мать избивала ремнем. Помню, когда пряжка от ремня попала мне в глаз… было очень больно. Отношения с мамой начали рушиться в лет семь-десять лет».