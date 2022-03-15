Известные журналы называют артистку самой сексуальной женщиной России, пишет «Стархит». Изящная, хрупкая, напоминающая девушку-подростка, но в то же время соблазнительная — Любовь Аксенова идеально вписывается в современные каноны красоты. Но многим ли влюбленным мужчинам она ответила взаимностью?
Харассмент, брак после трех месяцев знакомства и влюбленный бизнесмен: «бывшие» Любови Аксеновой
15 марта Любови Аксеновой исполняется 32, но выглядит она лет на 10 младше — опять-таки из-за типа внешности, тяготеющего к подростковому. Согласен с такой оценкой и историк моды Александр Васильев, сравнивший актрису с такой иконой стиля, как Кейт Мосс.
«Одевается Любовь не вульгарно и не слишком сексуально. Но зато не боится откровенных сцен на экране. Я не призываю всех поголовно ею восхищаться. Но признать новый эталон, идеал женской красоты и сексуальности мы просто обязаны», — заключил Васильев.
Спорить о стереотипах и канонах мы не станем, а вот о феномене стремительного роста популярности Аксеновой — расскажем. Какие же качества помогли звезде сериалов завоевать сердца зрителей, режиссеров, да и мужчин в целом?
Легкая и непосредственная
Обеих бабушек актрисы звали Любами, так что легко предположить, от кого девочка унаследовала имя, которое носила с гордостью. «Нравится, когда меня называют на «ты», но при этом, чтобы имя звучало полностью: Любовь. «Любовь, как твои дела?» Еще мои друзья говорят, что, когда я им пишу в телефоне, высвечивается «Любовь прислала вам сообщение». Они этим наслаждаются! Мое имя напоминает, что вокруг царит любовь и ничто, кроме нее, не имеет значения», — подчеркивала Аксенова.
Любовь Новикова, а именно эту фамилию наша героиня носила до замужества, росла в семье военного и фармацевта. Училась девочка прилежно, хотя любила и гулять, и веселиться с друзьями, а не только корпеть над книгами. В средней школе Люба почувствовала, что не всегда справляется с большими нагрузками. 10 и 11-й классы Новикова в итоге окончила экстерном: система хоть и была ускоренной, но объем информации уменьшился.
В 16 Люба поступила в ГИТИС, несмотря на то что в тот год конкурс составлял 600 человек на место. «На тот момент я не осознавала всей ответственности, воспринимала это как игру, знала, что в запасе еще уйма времени. Думаю, поэтому у меня все получилось. Надо мной не довлел тот груз ответственности, как над ребятами, поступавшими в ГИТИС по три, пять и даже семь лет подряд. А у меня была невероятная легкость. Я думала, что поступлю если не в этом, так в следующем году, и если не в ГИТИС, то в другой театральный вуз», — рассуждала актриса.
Незадолго до окончания вуза девушка засветилась в эпизодах сериалов «След» и «Детективы», уже после выпуска сыграла в «Универе». Первую главную роль Любовь получила в короткометражке «Шиповник». Актрисе нужно было изобразить интерес к запретной любви, и тогда она разработала собственную концепцию подготовки к работе: вела дневник, придумывала, как прочувствовать невозможность получить желаемое.
Прорывом для Любови стала роль Кристины Панфиловой в сериале «Закрытая школа», сделавшая ее узнаваемой. Затем последовали «Любит не любит», «Эти глаза напротив» и «Выжить после». Самой эмоционально сложной работой для актрисы оказалась «Родина» Петра Буслова: два месяца съемочная группа провела в Индии, что для боявшейся насекомых и собак девушки было испытанием.
«Для меня это был другой мир, но со временем я начала чувствовать, как у меня словно развязались узелки страхов. Я перестала бояться собак, начала ходить одна на море. С одной стороны, в том, чтобы купаться в море, нет ничего выдающегося. Но если это делать в сильный шторм, на бесконечном пустом пляже, да еще когда существует опасность получить укус под водой — другое дело. Шел конец сезона, и местные жители предупреждали, что в воде полно змей. Но я преодолела свои страхи. В моем поведении произошли заметные изменения. С того времени Индия для меня — это релаксация. Я приезжаю зажатая, и через три или пять дней ощущаю абсолютный покой», — отмечала звезда.
Разноплановая
В 2016-м вышло сразу несколько проектов с участием Любови, которые понравились зрителям. Актриса появилась в фэнтези «Ночные стражи», комедии «Гуляй, Вася!», а главное — в «Мажоре 2», ведь именно с этого момента артистку перестали называть именами персонажей, запомнив ее лично.
Концентрироваться на одном жанре актриса не собиралась, поэтому сыграла и в сериале «Хождение по мукам», и в «Салюте-7», и в драме «Без меня». Новый виток популярности спровоцировал телефильм «Бывшие». На этот раз артистка изображала наркоманку, поэтому пришлось найти собственную зависимость, чтобы на экране получилось убедительно.
«Я начала голодать. Сначала сидела на воде, потом на соках и где-то месяц не ела вообще твердую пищу. Конечно, я посоветовалась с врачом перед тем, как пойти на такие экстремальные меры. Я голодала, чтобы ощутить зависимость, и в итоге нашла то, что искала», — подчеркивала артистка.
Такой подход к ролям сам по себе опровергает мнение хейтеров о том, что Любовь годится лишь для комедий. Пытались актрису сравнивать и с недалекой героиней из киноальманаха «Рассказы» Михаила Сегала — и тут вышла промашка. Кстати, впечатленный игрой артистки Сегал позвал звезду и в еще один свой фильм — «Глубже!»
«Содержанки», «Настя, соберись!», «Почка», «The Телки» — рейтинговые проекты не обходились без участия артистки. Впрочем, даже если фильм получался не слишком удачным, про Любовь все равно отзывались с теплотой. Интервьюеры, говорившие с Аксеновой, предположили, что дело в ее умении «выключать актрису». «Вот только некоторые пользуются этой открытостью, и поневоле задумываешься, может быть, иногда стоит оставаться немножечко в образе, чтобы держать дистанцию. Не получается, правда, пока. Я же все-таки Любовь!» — шутила звезда.
Недоступная и смелая
Не секрет, что с 2013-го Любовь замужем за режиссером рекламных роликов и продюсером Павлом Аксеновым. Но что происходило в личной жизни актрисы до свадьбы?
В интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» артистка рассказывала, как в 17 подверглась харассменту. Некий уважаемый Любовью друг познакомил студентку с бизнесменом, который в свою очередь должен был представить ее известному режиссеру. Странности начались, когда предприниматель заехал за второкурсницей: неожиданно мужчина положил руку ей на колено.
Пока девушка пребывала в шоке, новый знакомый привез ее в офис вместо «Мосфильма» под предлогом, что нужно забрать документы. В лифте бизнесмен прижал студентку к стене, и Любовь не придумала ничего лучше, как притвориться, что она упала в обморок. Предприниматель опешил, осознал, что зря понадеялся на мимолетную интрижку, и отпустил второкурсницу домой.
Влюбленная
На этом печальная страница в истории отношений актрисы с мужчинами закончилась, ведь на премьере короткометражки «Шиповник» Люба познакомилась с Павлом Аксеновым: артистка пригласила в кино друга, а тот привел за компанию и Павла.
«Я его даже не заметила тогда, на самом деле. А через неделю мы снова встретились с этим другом, поужинали, и тут он говорит: «Сейчас приедет мой приятель! Может, ты видела его на той премьере?» И все — приехал Паша, и это была любовь с первого взгляда! После этого мы с ним не расставались», — признавалась актриса.
Уже через три месяца влюбленные поженились. Громкого торжества устраивать не стали, поэтому-то в 2020-м супруги и решили обновить клятвы. «Паша сделал мне второе предложение сразу после того, как мы вышли из дворца бракосочетания много лет назад. И вот пришло время нам еще раз пройти обряд. Только теперь по своим правилам», — рассказывает Аксенова.
Интересно, что церемония прошла в Анджуне — как мы упоминали выше, ранее актриса настороженно относилась к азиатским странам, но после съемок в «Родине» полюбила Индию. Праздник длился четыре дня и стал одним из самых увлекательных и незабываемых явлений в жизни Любови. «Время летит, а мы продолжаем жить так, словно познакомились только вчера», — писала Аксенова в Инстаграме.
Верная и счастливая
Супруги идеально дополняли друг друга: Павел предпочитал быть за кадром и не стремился к публичности, в то время как Любовь покоряла экран. При этом муж не завидовал успеху Аксеновой и не ревновал ее к коллегам по сериалам. «Муж относится к моей профессии, как никто другой: с пониманием и сознанием дела. Он не актер, он по другую сторону камеры, Паша — продюсер. Он показывает мне мир кино с другой стороны. Я могу приехать к нему на площадку и поработать «хлопушкой» только потому, что мне интересно», — делилась артистка.
Мириться супругу приходилось и с интересом к Любови тысяч мужчин. Так, бизнесмен Николай Рыбочкин столкнулся с мошенниками, которые пообещали, что Любовь Аксенова сопроводит его на важном мероприятии за 15 тысяч долларов. Разумеется, актриса в нужный час не явилась, а когда Рыбочкин обратился в полицию, то не сумел вернуть деньги. «Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет. Тем более за миллион», — заявил Павел, когда ему позвонили сотрудники правоохранительных органов.
Объединяли супругов не только любовь к искусству и стремление выкладываться в работе на 100 процентов, но и образ жизни. Так, не сговариваясь обоим пришло в голову практиковать вегетарианство, а потом и сыроедение. Поклонники полагают, что из-за увлеченности карьерой влюбленные пока откладывают вопрос рождения детей, но, безусловно, придут к решению вместе и найдут подходящий момент.
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