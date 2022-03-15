Харассмент, брак после трех месяцев знакомства и влюбленный бизнесмен: «бывшие» Любови Аксеновой

15 марта Любови Аксеновой исполняется 32, но выглядит она лет на 10 младше — опять-таки из-за типа внешности, тяготеющего к подростковому. Согласен с такой оценкой и историк моды Александр Васильев, сравнивший актрису с такой иконой стиля, как Кейт Мосс.

«Одевается Любовь не вульгарно и не слишком сексуально. Но зато не боится откровенных сцен на экране. Я не призываю всех поголовно ею восхищаться. Но признать новый эталон, идеал женской красоты и сексуальности мы просто обязаны», — заключил Васильев.

Спорить о стереотипах и канонах мы не станем, а вот о феномене стремительного роста популярности Аксеновой — расскажем. Какие же качества помогли звезде сериалов завоевать сердца зрителей, режиссеров, да и мужчин в целом?

Легкая и непосредственная

Обеих бабушек актрисы звали Любами, так что легко предположить, от кого девочка унаследовала имя, которое носила с гордостью. «Нравится, когда меня называют на «ты», но при этом, чтобы имя звучало полностью: Любовь. «Любовь, как твои дела?» Еще мои друзья говорят, что, когда я им пишу в телефоне, высвечивается «Любовь прислала вам сообщение». Они этим наслаждаются! Мое имя напоминает, что вокруг царит любовь и ничто, кроме нее, не имеет значения», — подчеркивала Аксенова.

Любовь Новикова, а именно эту фамилию наша героиня носила до замужества, росла в семье военного и фармацевта. Училась девочка прилежно, хотя любила и гулять, и веселиться с друзьями, а не только корпеть над книгами. В средней школе Люба почувствовала, что не всегда справляется с большими нагрузками. 10 и 11-й классы Новикова в итоге окончила экстерном: система хоть и была ускоренной, но объем информации уменьшился.

В 16 Люба поступила в ГИТИС, несмотря на то что в тот год конкурс составлял 600 человек на место. «На тот момент я не осознавала всей ответственности, воспринимала это как игру, знала, что в запасе еще уйма времени. Думаю, поэтому у меня все получилось. Надо мной не довлел тот груз ответственности, как над ребятами, поступавшими в ГИТИС по три, пять и даже семь лет подряд. А у меня была невероятная легкость. Я думала, что поступлю если не в этом, так в следующем году, и если не в ГИТИС, то в другой театральный вуз», — рассуждала актриса.

Незадолго до окончания вуза девушка засветилась в эпизодах сериалов «След» и «Детективы», уже после выпуска сыграла в «Универе». Первую главную роль Любовь получила в короткометражке «Шиповник». Актрисе нужно было изобразить интерес к запретной любви, и тогда она разработала собственную концепцию подготовки к работе: вела дневник, придумывала, как прочувствовать невозможность получить желаемое.