Обнародовано видео с Волочковой, показывающей грудь полицейским в аэропорту

Скандал с возвращением из отпуска с Мальдив Анастасии Волочковой, который возник из-за отсутствия маски во время полета в самолете, получил продолжение. Напомним, балерину по прилете в Москву задержали сотрудники полиции, прибывшие в аэропорт.

Поводом для этого стал тот факт, что на тот момент “ковидные” ограничения еще не были сняты, а знаменитость все также отказывалась надевать маску. Отличающаяся экстравагантным поведением Волочкова вступила в словесную перепалку с полицейскими, несколько раз обматерив их. Однако на этом балерина не остановилась и продемонстрировала свою грудь стражам порядка.

Распахнув блузку и вывалив из бюстгальтера свое достояние, Волочкова таким образом попыталась доказать в споре с одной из сотрудниц полиции, что в свои 40 лет выглядит значительно лучше, чем она.

Видео, которое было снято один из сотрудников полиции, опубликовал Telegram-канал Mash.