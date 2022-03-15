Никас Сафронов высказался о выходке сына, приковавшего себя наручниками ко входу в McDonald's

13 февраля стал последним днем работы McDonald's. Тысячи людей решили напоследок поесть в популярном ресторане. Многие закупались соусами и гамбургерами на несколько дней вперед. А вот Лука Затравкин решил провести настоящую акцию протеста, приковав себя наручниками ко входу в заведение на Пушкинской площади.

Сын известного художника выкрикивал протестные лозунги и отказывался уходить. В итоге полицейским пришлось увести молодого человека в отделение, где он провел несколько часов. Разумеется, Никас Сафронов прокомментировал выходку сына.

«Это его еда, он туда часто ходит, любит McDonald's. Я огорчен, что Луку задержали, но, надеюсь, вникнут в его внутреннюю ситуацию. Он считает, что огромное количество людей питается в McDonald's, их еда является неким важным продуктом для студентов. Я думаю, что задето личное, и сын решил устроить такую акцию, чтобы люди узнали его позицию», – подчеркнул художник.

Сейчас Лука уже дома. Он отделался штрафом за мелкое хулиганство, но от своих взглядов все равно не отказался. По мнению Затравкина, все происходящее смахивает на геноцид. «Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что любят это и мы должны любить, а теперь бросают нас», – возмущался наследник звезды.