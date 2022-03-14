Популярный российский блогер и стендап-комик Данила Поперечный сообщил, что временно покинул Россию.
Поперечный сообщил об отъезде из России
Поперечный сообщил об отъезде из России
«Уехал я, естественно, не навсегда. Я не буду делать вид, что у меня был запланирован отпуск», — сказал Поперечный. По словам блогера, он покинул страну, потому что боится за свою жизнь.
«Свои 28 лет четыре дня назад я отпраздновал не в России. Потому что испугался. <…> Я уехал, потому что устал просыпаться с ощущением, что завтра меня могут арестовать, что вот-вот карающий кирзовый сапог придавит и меня».
При этом Поперечный уточнил, что в ближайшее время вернется к Россию. «Я понял, что я не могу просто отказаться от своей прошлой жизни. И дело даже не в вас, дорогие мои подписчики, дело не в моей карьере, а просто в моих близких людях, которые не имеют возможности никуда уехать из этой страны», — объяснил он.
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