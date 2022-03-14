Поперечный сообщил об отъезде из России

«Уехал я, естественно, не навсегда. Я не буду делать вид, что у меня был запланирован отпуск», — сказал Поперечный. По словам блогера, он покинул страну, потому что боится за свою жизнь.

«Свои 28 лет четыре дня назад я отпраздновал не в России. Потому что испугался. <…> Я уехал, потому что устал просыпаться с ощущением, что завтра меня могут арестовать, что вот-вот карающий кирзовый сапог придавит и меня».