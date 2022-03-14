Пн, 14.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Лондоне захватили и превратили в сквот элитный особняк миллиардера Олега Дерипаски

Limon.ee
В Лондоне захватили и превратили в сквот элитный особняк миллиардера Олега Дерипаски
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Особняк миллиардера Олега Дерипаски
Особняк миллиардера Олега Дерипаски Фото: SCANPIX

Сквоттеры в Лондоне заняли дом, предположительно, принадлежащий российскому бизнесмену, основателю металлургической компании EN+ и председателю совета правления алюминиевой компании «Русал» Олегу Дерипаске. Официального подтверждения того, что дом принадлежит Дерипаске, пока нет, сообщает spletnik.ru.

Над зданием появился баннер со словами «Это имущество освобождено». Из окна на передней стороне здания вывесили украинский флаг, а рядом разместили баннер с нецензурным высказыванием в адрес президента России Владимира Путина, которое было переведено на английский язык.

Захват дома произошел ночью, а утром на место прибыла полиция, которая вмешиваться в ситуацию не стала. Ранее в правительстве Великобритании заявили, что рассмотрят закон о поселении беженцев с Украины в арестованных домах российских олигархов. Эту ситуацию власти пока не прокомментировали.

Как пишет DailyMail, этот дом стал самым дорогим захваченным зданием. Его оценили в 50 миллионов фунтов. Дом располагается в одном из самых дорогих районов Лондона — Белгрейв-сквер. В нем насчитывается семь спален, есть домашний кинотеатр, тренажерный зал и турецкая баня.

Сам Дерипаска ранее высказался о военной спецоперации на Украине и предрек России «жесточайший» финансовый кризис.

«Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят этого не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось»,- сказал Дерипаска.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны взяли курс на экспроприацию: так, в Италии уже арестованы виллы Владимира Соловьева, в Германии изъяли яхту Алишера Усманова. Ранее Британия ввела санкции в отношении нескольких российских олигархов, близких к правительству России. Кроме Олега Дерипаски, под них попали глава "Газпрома" Алексей Миллер и Роман Абрамович.

Ключевые слова
Наверх