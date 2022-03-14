В Лондоне захватили и превратили в сквот элитный особняк миллиардера Олега Дерипаски

Над зданием появился баннер со словами «Это имущество освобождено». Из окна на передней стороне здания вывесили украинский флаг, а рядом разместили баннер с нецензурным высказыванием в адрес президента России Владимира Путина, которое было переведено на английский язык.

Захват дома произошел ночью, а утром на место прибыла полиция, которая вмешиваться в ситуацию не стала. Ранее в правительстве Великобритании заявили, что рассмотрят закон о поселении беженцев с Украины в арестованных домах российских олигархов. Эту ситуацию власти пока не прокомментировали.

Как пишет DailyMail, этот дом стал самым дорогим захваченным зданием. Его оценили в 50 миллионов фунтов. Дом располагается в одном из самых дорогих районов Лондона — Белгрейв-сквер. В нем насчитывается семь спален, есть домашний кинотеатр, тренажерный зал и турецкая баня.

Сам Дерипаска ранее высказался о военной спецоперации на Украине и предрек России «жесточайший» финансовый кризис.

«Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят этого не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось»,- сказал Дерипаска.