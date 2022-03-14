Сквоттеры в Лондоне заняли дом, предположительно, принадлежащий российскому бизнесмену, основателю металлургической компании EN+ и председателю совета правления алюминиевой компании «Русал» Олегу Дерипаске. Официального подтверждения того, что дом принадлежит Дерипаске, пока нет, сообщает spletnik.ru.
В Лондоне захватили и превратили в сквот элитный особняк миллиардера Олега Дерипаски
Над зданием появился баннер со словами «Это имущество освобождено». Из окна на передней стороне здания вывесили украинский флаг, а рядом разместили баннер с нецензурным высказыванием в адрес президента России Владимира Путина, которое было переведено на английский язык.
Захват дома произошел ночью, а утром на место прибыла полиция, которая вмешиваться в ситуацию не стала. Ранее в правительстве Великобритании заявили, что рассмотрят закон о поселении беженцев с Украины в арестованных домах российских олигархов. Эту ситуацию власти пока не прокомментировали.
Как пишет DailyMail, этот дом стал самым дорогим захваченным зданием. Его оценили в 50 миллионов фунтов. Дом располагается в одном из самых дорогих районов Лондона — Белгрейв-сквер. В нем насчитывается семь спален, есть домашний кинотеатр, тренажерный зал и турецкая баня.
Сам Дерипаска ранее высказался о военной спецоперации на Украине и предрек России «жесточайший» финансовый кризис.
«Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят этого не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось»,- сказал Дерипаска.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны взяли курс на экспроприацию: так, в Италии уже арестованы виллы Владимира Соловьева, в Германии изъяли яхту Алишера Усманова. Ранее Британия ввела санкции в отношении нескольких российских олигархов, близких к правительству России. Кроме Олега Дерипаски, под них попали глава "Газпрома" Алексей Миллер и Роман Абрамович.