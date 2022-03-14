Актриса Евгения Добровольская развелась с молодым мужем

Сегодня, 14 марта, актриса Евгения Добровольская официально развелась со своим мужем, оператором Дмитрием Мананниковым. Развод прошел мирно, не усложнило ситуацию и наличие общей 13-летней дочери Анастасии. Совместно нажитое имущество они поделили без скандала, также спокойно урегулировали и вопросы, касающиеся воспитания ребенка. После двух судебных заседаний актриса и оператор окончательно стали чужими друг для друга.

Вместе Добровольская и Мананников прожили 15 лет, 13 из которых длился их официальный брак. Актриса, за плечами у которой были уже два развода и трое оставленных отцами детей, согласилась пойти с любимым под венец, будучи уже на последних месяцах беременности. В этот союз мало кто верил, но много лет пара жила душа в душу.

О первых проблемах в звездном семействе стало известно несколько лет назад. Тогда Добровольская увлеклась правильным питанием и решила приучить к здоровой диете всю семью, но Мананников выступал решительно против и требовал, чтобы супруга ограничивала в удовольствиях только себя. Этот вопрос все же со временем удалось урегулировать, но назрела новая проблема — в пандемию актриса стала основным добытчиком в семье и старалась как можно больше трудиться, поскольку муж никак не мог найти достойного места и сидел без работы.

«Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше. Переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение», — признавалась Добровольская в одном из интервью.