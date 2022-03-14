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Актриса Евгения Добровольская развелась с молодым мужем

Limon.ee
Актриса Евгения Добровольская развелась с молодым мужем
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Евгения Добровольская
Евгения Добровольская Фото: Скриншот с сайта youtube.com

Евгения Добровольская была замужем трижды и родила четверых детей. Первые два брака актрисы продлились совсем недолго, поэтому когда артистка, будучи уже в зрелом возрасте, вышла замуж за молодого оператора, все надеялись, что этот союз будет надежным, но дело кончилось расставанием, пишет eg.ru.

Сегодня, 14 марта, актриса Евгения Добровольская официально развелась со своим мужем, оператором Дмитрием Мананниковым. Развод прошел мирно, не усложнило ситуацию и наличие общей 13-летней дочери Анастасии. Совместно нажитое имущество они поделили без скандала, также спокойно урегулировали и вопросы, касающиеся воспитания ребенка. После двух судебных заседаний актриса и оператор окончательно стали чужими друг для друга.

Вместе Добровольская и Мананников прожили 15 лет, 13 из которых длился их официальный брак. Актриса, за плечами у которой были уже два развода и трое оставленных отцами детей, согласилась пойти с любимым под венец, будучи уже на последних месяцах беременности. В этот союз мало кто верил, но много лет пара жила душа в душу.

О первых проблемах в звездном семействе стало известно несколько лет назад. Тогда Добровольская увлеклась правильным питанием и решила приучить к здоровой диете всю семью, но Мананников выступал решительно против и требовал, чтобы супруга ограничивала в удовольствиях только себя. Этот вопрос все же со временем удалось урегулировать, но назрела новая проблема — в пандемию актриса стала основным добытчиком в семье и старалась как можно больше трудиться, поскольку муж никак не мог найти достойного места и сидел без работы.

«Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше. Переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение», — признавалась Добровольская в одном из интервью.

Поначалу актриса все же надеялась спасти свой очередной брак и искала плюсы в собственных частых отъездах по работе, но смириться с ситуацией, видимо, все же не удалось. В конце января Добровольская подала на развод и уже в начале марта осталась одна с 13-летней дочерью Анастасией. Уточняется, что девочка продолжит общаться с отцом, а тот будет принимать участие в ее воспитании и содержании.

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