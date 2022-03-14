Евгения Добровольская была замужем трижды и родила четверых детей. Первые два брака актрисы продлились совсем недолго, поэтому когда артистка, будучи уже в зрелом возрасте, вышла замуж за молодого оператора, все надеялись, что этот союз будет надежным, но дело кончилось расставанием, пишет eg.ru.
Актриса Евгения Добровольская развелась с молодым мужем
Сегодня, 14 марта, актриса Евгения Добровольская официально развелась со своим мужем, оператором Дмитрием Мананниковым. Развод прошел мирно, не усложнило ситуацию и наличие общей 13-летней дочери Анастасии. Совместно нажитое имущество они поделили без скандала, также спокойно урегулировали и вопросы, касающиеся воспитания ребенка. После двух судебных заседаний актриса и оператор окончательно стали чужими друг для друга.
Вместе Добровольская и Мананников прожили 15 лет, 13 из которых длился их официальный брак. Актриса, за плечами у которой были уже два развода и трое оставленных отцами детей, согласилась пойти с любимым под венец, будучи уже на последних месяцах беременности. В этот союз мало кто верил, но много лет пара жила душа в душу.
О первых проблемах в звездном семействе стало известно несколько лет назад. Тогда Добровольская увлеклась правильным питанием и решила приучить к здоровой диете всю семью, но Мананников выступал решительно против и требовал, чтобы супруга ограничивала в удовольствиях только себя. Этот вопрос все же со временем удалось урегулировать, но назрела новая проблема — в пандемию актриса стала основным добытчиком в семье и старалась как можно больше трудиться, поскольку муж никак не мог найти достойного места и сидел без работы.
«Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше. Переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение», — признавалась Добровольская в одном из интервью.
Поначалу актриса все же надеялась спасти свой очередной брак и искала плюсы в собственных частых отъездах по работе, но смириться с ситуацией, видимо, все же не удалось. В конце января Добровольская подала на развод и уже в начале марта осталась одна с 13-летней дочерью Анастасией. Уточняется, что девочка продолжит общаться с отцом, а тот будет принимать участие в ее воспитании и содержании.