Личную жизнь экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой бурной не назовешь, но поклонники неустанно следят за тем, как развиваются ее отношения со вторым супругом, который старше нее на десять лет. Недавно певица сделала трогательное признание, пишет eg.ru.
Ольга Орлова прячет интересное положение
Как и многие публичные личности, Ольга Орлова решила попрощаться со своими подписчиками в личном микроблоге в Инстаграме, где за ее жизнью и творчеством следили более 3,5 миллионов человек. Популярнейшая соцсеть заблокирована в России с полуночи 14 марта, так что все звезды массово «переехали» на другие платформы и принялись их развивать.
«Мне грустно от того, что приходится прощаться, но я пытаюсь не падать в это состояние… Я благодарна каждому из вас за эти прекрасные годы нашей совместной жизни. Вы самые лучшие! И я каждый день становилась лучше рядом с вами! Я Вас очень люблю и очень дорожу нашим общением!» - написала на прощание Орлова.
Преданные подписчики были до слез растроганы словами певицы и принялись писать ей ответные слова любви, а самые внимательные обратили свой взор еще и на снимок, которым Орлова сопроводила эту публикацию. На фото стройная артистка, которая всегда любила подчеркивать свою тонкую талию обтягивающими нарядами, предстала в свободном шелковом платье с драпировкой на животе.
Многие решили, что 44-летняя Орлова через несколько месяцев станет мамой, поэтому и скрывает округлившийся живот.