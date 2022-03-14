Ольга Орлова прячет интересное положение

«Мне грустно от того, что приходится прощаться, но я пытаюсь не падать в это состояние… Я благодарна каждому из вас за эти прекрасные годы нашей совместной жизни. Вы самые лучшие! И я каждый день становилась лучше рядом с вами! Я Вас очень люблю и очень дорожу нашим общением!» - написала на прощание Орлова.