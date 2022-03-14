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Названа стоимость замка Пугачевой и Галкина в Грязи

Limon.ee
Названа стоимость замка Пугачевой и Галкина в Грязи
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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Shutterstock

Пока уехавшие в Израиль Максим Галкин и Алла Пугачева отдыхают и лечатся, риелторы принялись за их замок в подмосковной деревне Грязь — лакомый кусок элитной недвижимости в России, сообщает 5-tv.ru.

Купить семейное «гнездышко» с драконами — фигуры мифического животного украшают фасад здания — решился Андрей Разин. Известный любовью к сиротам, продюсер группы «Ласковый май» горит желанием переделать дворец в IT-приют, где дети могли бы изучать информационные технологии и блогерство.

Особняк площадью 2 300 квадратных метров, построенный известным юмористом и телеведущим, располагается на территории в один гектар. Стоимость недвижимости, по оценке риелторов, составляет около десяти миллионов долларов, или один миллиард 150 миллионов рублей по нынешнему курсу.

В шестиэтажном здании имеется подземный гараж, кинотеатр, приличный бассейн, семейный театр, немало антикварной мебели и картин. Обслуживание шикарного замка обходится приблизительно в восемь тысяч долларов в месяц.

Звездная чета Галкина и Примадонны вполне могла бы обменять родовое имение на древний шотландский замок или прикупить парочку островов на Багамах.

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