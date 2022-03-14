Названа стоимость замка Пугачевой и Галкина в Грязи

Купить семейное «гнездышко» с драконами — фигуры мифического животного украшают фасад здания — решился Андрей Разин. Известный любовью к сиротам, продюсер группы «Ласковый май» горит желанием переделать дворец в IT-приют, где дети могли бы изучать информационные технологии и блогерство.

Особняк площадью 2 300 квадратных метров, построенный известным юмористом и телеведущим, располагается на территории в один гектар. Стоимость недвижимости, по оценке риелторов, составляет около десяти миллионов долларов, или один миллиард 150 миллионов рублей по нынешнему курсу.

В шестиэтажном здании имеется подземный гараж, кинотеатр, приличный бассейн, семейный театр, немало антикварной мебели и картин. Обслуживание шикарного замка обходится приблизительно в восемь тысяч долларов в месяц.