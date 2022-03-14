Пн, 14.03.2022
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Брошенный женой Лепс заявил, что ищет любовь

Limon.ee
Брошенный женой Лепс заявил, что ищет любовь
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Григорий Лепс
Григорий Лепс Фото: Shutterstock

Освободившийся три месяца назад от семейных уз Григорий Лепс, похоже, готов к новым отношениям. На это певец недвусмысленно намекнул после выступления на Большом весеннем концерте в Музее Победы, пишет 5-tv.ru.

20 декабря мировой суд расторг брак Григория Лепса с Анной Шаплыковой, длившийся 20 лет. На заседании они оба не появились. Судя по всему, пара договорилась заранее, как разделить имущество и опеку над тремя общими детьми. Публично причины разлада в семье ни Лепс, ни Шаплыкова не комментируют. Известно, что инициатором бракоразводного процесса стала супруга.

«Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно… На самом деле для меня тремя главными качествами в женщинах всегда были честность, порядочность и доброта. Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными!» — заявил исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

Несмотря на то, что развод певец переживал весьма эмоционально — выпивал, ругался на сцене матом и даже умудрился попасть в больницу с гипертоническим кризом — это событие принесло ему немалую финансовую выгоду. Стало известно, что его гонорары существенно выросли в последнее время. Так, если до развода частный концерт Лепса стоил 50 тысяч долларов, то с 2022 года ценник вырос до 220 тысяч долларов.

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