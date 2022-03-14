Оголяющее грудь платье Леди Гаги на премии BAFTA обругали в Cети

Папарацци запечатлели поп-исполнительницу на красной ковровой дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Знаменитость посетила мероприятие в облегающем платье модного дома Gucci золотого цвета, которое оформлено кружевными рукавами и черным фигурным декольте, оголяющем ее грудь.

Леди Гага Vianney Le Caer

Читатели издания не оценили наряд Гаги из атласной ткани и обругали ее в комментариях под размещенными кадрами фотографов. «Если честно, даже знаменитый наряд Гаги из мяса мне нравится больше», «Ужасный образ, ее грудь слишком большая для такого верха», «Гага решила показать все прелести, потому что иначе на нее не обратят внимание?», «Отвратительное платье и декольте», «Какой странный наряд», «Платье не украшает ее», — высказывались пользователи Сети.