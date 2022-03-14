Содержащая бордель в Германии эстонка вербует работниц в группе украинских военных беженцев

В среду вечером в группе украинских военных беженцев в Facebook был опубликован пост с предложением работы в публичном доме в маленьком немецком городке. В объявлении указано, что работа ведется в две смены: с 9:00 до 15:00 или с 15:00 до 22:00. Зарплату предлагали до 500 евро. К вечеру четверга пост исчез из группы, но все еще виден в аккаунте женщины по имени Жанна.