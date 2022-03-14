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Содержащая бордель в Германии эстонка вербует работниц в группе украинских военных беженцев

Хевели Веэрсалу Кетлин Крузе Limon.ee
Содержащая бордель в Германии эстонка вербует работниц в группе украинских военных беженцев
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Стриптиз. Фото иллюстративное.
Стриптиз. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

В группе Facebook для украинских военных беженцев было распространено привлекательное объявление о вакансии, которое предлагает посменную работу в немецком публичном доме. Выясняется, что хозяйкой публичного дома является Жанна, родившаяся в Эстонии. «Все очень чисто и аккуратно. Мы никого не заставляем работать», — подтвердила женщина Elu24.

В среду вечером в группе украинских военных беженцев в Facebook был опубликован пост с предложением работы в публичном доме в маленьком немецком городке. В объявлении указано, что работа ведется в две смены: с 9:00 до 15:00 или с 15:00 до 22:00. Зарплату предлагали до 500 евро. К вечеру четверга пост исчез из группы, но все еще виден в аккаунте женщины по имени Жанна.

Однако предложение о работе от Жанны показалось украинцам неуместным, и они обратились к порталу Elu24. «Недопустимо использовать такое трудное время, чтобы получить такого сотрудника. Украинцам и так тяжело, и вы знаете, что может случиться с некоторыми женщинами, которые едут туда работать, чтобы спасти свои семьи», — добавил источник, сказав, что он в шоке.

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