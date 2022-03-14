Украинка, сбежавшая в Эстонию: эта страна связана с моим решением говорить только на украинском языке

Слова «Слава Украине!» в настоящее время используется довольно часто. Оксана говорит, что настоящий смысл этой фразы — «Слава Героям», чтобы вспомнить всех людей, павших в борьбе за свободу Украины. Многие украинцы не представляли, что все зайдет так далеко, как сейчас, когда столицу бомбят и мужчинам снова придется бороться за свободу.

Истории на улицах Таллинна

Родным языком Оксаны является украинский, и в любом случае она предпочитает говорить по-украински, хотя родилась в русскоязычном городе Донецке. Когда Оксана переехала в Киев, там было многоязычное общество. Одни говорили по-украински, другие по-русски. В 2010 году Оксана побывала в Эстонии благодаря своим друзьям.

«Прогуливаясь по Старому городу, мы встретили несколько пожилых людей, которые жили в Эстонии, но говорили по-русски. Они продавали сувениры, кофе и чай», — вспоминает Оксана, которая говорила с сыном по-украински рядом с прилавком. Когда продавцы услышали, что Оксана с Украины, то сразу стали сочувствовать. «О, вас заставляют говорить по-украински, даже если вы не хотите», — говорили они.

Оксана ответила, что их никто не принуждает, украинский язык родной для них. «Они ответили, что здесь их заставляли говорить по-эстонски, но они не хотят этого делать», — говорит Оксана. Она недоумевает, что хотя эти люди живут в Эстонии уже 40 лет, они не заинтересованы в изучении эстонского языка.

Оксана слышала несколько таких историй на улицах Таллинна и была в шоке. Она решила использовать русский язык только как иностранный для общения с теми, кто не говорит по-украински или по-английски. «Эстония напрямую связана с моим решением говорить только по-украински», — говорит украинка.

Путь в Эстонию

Во время начала войны Оксана находилась на горнолыжном курорте в Западной Украине, а ее сын — в Киеве. «Я проснулась около шести утра, потому что в отеле был какой-то шум. Позже мне позвонила подруга из Киева и сказала, что город бомбят», — вспоминает Оксана. «Мне посоветовали остаться на западе Украины. Некогда было собирать вещи на экстренный случай, а надо было думать, как спасти себя и ребенка», — говорит она.

Ей позвонил коллега, который организовывал эвакуационные рейсы. «Мы попали в один из последних, — говорит Оксана. Автобус прибыл в Польшу, где были получены бесплатные билеты на поезд, и мать с сыном поехали в Варшаву, а оттуда автобусом в Таллинн.

Пригород Киева Ирпень, 12 марта 2022 года. Фото: SERGEI SUPINSKY, Scanpix

Разные мировоззрения в семье