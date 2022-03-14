Гормоны, омолаживающие процедуры или бессердечные врачи погубили известного российского телеведущего и бодибилдера?
Что убило Владимира Турчинского: версии и факты
Этой осенью 28 сентября Владимиру Турчинскому исполнилось бы 59 года. Известный телеведущий и бодибилдер скончался в самом расцвете сил, в 46 лет, утром 16 декабря 2009 года, пишет eg.ru.
Для многих знакомых известие о его смерти стало шоком. Еще бы: крепкий с виду мужчина, в самом расцвете сил, спортсмен, пропагандирующий здоровый образ жизни, не пьющий и не курящий, многократный рекордсмен в силовых видах спорта, легендарный гладиатор Динамит - и вдруг скоропостижно скончался в собственном доме в Подмосковье. Его смерть породила массу слухов и домыслов, которые до сих пор как не опровергнуты, так и не подтверждены.
Чистка крови
Практически сразу после смерти Владимира заговорили о том, что незадолго до нее он прошел процедуру плазмафереза – вид физиотерапии для омоложения и очищения крови. Эта процедура особенно популярна у знаменитостей. У пациента берут определенное количество крови, которую пропускают через специальный фильтр и очищают от шлаков и токсинов, а затем вводят назад в кровеносное русло. Говорят, что эффект от подобной физиотерапии потрясающий, и человек преображается буквально на глазах. Но многие тогда посчитали, что именно плазмаферез стал причиной скоропостижной кончины телеведущего.
Следователи провели тщательные проверки в поликлинике, где Турчинский делал эту процедуру, допросили врачей. Поползли новые слухи, что якобы во время проведения терапии были допущены ошибки и что не был сделан анализ на свертываемость крови актера. Дело в том, что у Турчинского была «густая кровь», то есть с повышенной свертываемостью, которая увеличивает риск тромбообразования.
Но, несмотря на шумиху в прессе вокруг этой процедуры, следственными органами никаких нарушений выявлено не было. Доктору никто обвинений не предъявлял, а процедура до сих пор является одной из самых популярных и эффективных терапий по очищению и укреплению организма. Причины смерти Владимира Турчинского были названы совершенно другие.
Гормоны
Когда проводилась проверка поликлиники, где шоумен делал плазмаферез, его лечащий доктор высказал предположение, что причиной гибели артиста могли стать гормоны. Доктор рассказывал, что Турчинский во время занятий в тренажерном зале принимал стероиды. А незадолго до трагедии Владимир поделился с ним, что поменял гормональный препарат, который ухудшил его самочувствие. Он жаловался на вялость, говорил, что стал больше уставать. Именно после этих жалоб и было принято решение провести плазмаферез.
По словам лечащего врача, процедуру проводили в несколько этапов в течение двух недель, спортсмен расцветал буквально на глазах. Но после четырех процедур Турчинский вновь вернулся в спортзал, и, как считает медик, снова принял гормоны. И именно они могли спровоцировать сердечный приступ.
Однако вдова Владимира, Ирина, с предположениями журналистов о том, что спортсмен погиб из-за приема стероидов, категорически не согласна. Она считает, если бы это действительно было бы так, то информация разлетелась бы от самих врачей и скрыть это было бы невозможно.
Больное сердце
По заявлению вдовы актера в медицинском заключении причиной смерти названа острая коронарная недостаточность - когда происходит внезапное ухудшение кровоснабжения сердечной мышцы. В народе это заболевание чаще всего называют инфарктом, и одной из наиболее частых причин блокировки кровотока является оторвавшийся тромб. Шанс выжить у пациента с острой коронарной недостаточностью есть только в больнице. А к Владимиру карета «скорой помощи» ехала больше часа.
Турчинские имели дом в деревне Пашуково в Ногинском районе. Недалеко от Пашукова располагается село Ямкино (в 20 минутах езды), где имеется собственная больница. И когда Ирина Турчинская вызвала местную «скорую», то те на вызов ехать отказались и посоветовали обратиться за помощью к московским врачам.
Неотложка ехала час двадцать. По словам женщины, после того как с мужем случился приступ, он был жив еще полчаса, и если бы медики приехали вовремя, то могло бы случится чудо.
Интересно, почему за всей этой шумихой с плазмаферезом никто не разобрался в правомерности действий сельских врачей, отказавшихся ехать на вызов.
Неправильная диета
Чтобы выглядеть так, как Турчинский, одних занятий в тренажерном зале мало, необходимо специальное питание. Тогда, в декабре 2009-го, рассказывали легенды о том, что бодибилдер на завтрак якобы съедал около сотни яиц. Естественно, такое количество белка не может переварить ни один организм. Тем более, в яичных желтках содержится холестерин, чрезмерное наличие которого в организме может являться причиной инфаркта и инсульта у человека. Поэтому диетологи и советуют жестко контролировать потребление яиц.
Но, с другой стороны, последние исследования показали, что такие серьезные заболевания, как атеросклероз, образование камней в желчном пузыре, бляшек никак не связаны с пищевым холестерином. К тому же в своей книге «Взрывная философия» Владимир привел свою меню на один день, когда он тренируется и когда отдыхает. Никаких омлетов из сотен яиц там нет.
Как и советуют специалисты – яичница с овощами (без жирных колбас и бекона, которые как раз и способствуют появлению «плохого» холестерина), рыбные котлеты, овощные салаты, рис, спагетти – все, что необходимо для сбалансированного питания. Поэтому версию со смертельной белковой диетой никто даже не рассматривал всерьез.
Вопросы без ответа
Знакомые и коллеги спортсмена тогда говорили, что после смерти 20 ноября 2009 года шоумена Романа Трахтенберга, умершего в 41 год от сердечного приступа, Турчинский тоже решил пройти обследование, тем более он испытывал боли в области сердца. И врачи чуть ли не поставили ему предынфарктное состояние. Но, несмотря на это, Владимир продолжал работать с утра до ночи, много снимался, вел соревнования и даже не думал об отдыхе. Может быть, это - плюс постоянный стресс и нервотрепка, без которых не обходятся ни одни съемки, - и послужило причиной смертельного приступа.