Что убило Владимира Турчинского: версии и факты

Этой осенью 28 сентября Владимиру Турчинскому исполнилось бы 59 года. Известный телеведущий и бодибилдер скончался в самом расцвете сил, в 46 лет, утром 16 декабря 2009 года, пишет eg.ru.

Для многих знакомых известие о его смерти стало шоком. Еще бы: крепкий с виду мужчина, в самом расцвете сил, спортсмен, пропагандирующий здоровый образ жизни, не пьющий и не курящий, многократный рекордсмен в силовых видах спорта, легендарный гладиатор Динамит - и вдруг скоропостижно скончался в собственном доме в Подмосковье. Его смерть породила массу слухов и домыслов, которые до сих пор как не опровергнуты, так и не подтверждены.

Чистка крови

Практически сразу после смерти Владимира заговорили о том, что незадолго до нее он прошел процедуру плазмафереза – вид физиотерапии для омоложения и очищения крови. Эта процедура особенно популярна у знаменитостей. У пациента берут определенное количество крови, которую пропускают через специальный фильтр и очищают от шлаков и токсинов, а затем вводят назад в кровеносное русло. Говорят, что эффект от подобной физиотерапии потрясающий, и человек преображается буквально на глазах. Но многие тогда посчитали, что именно плазмаферез стал причиной скоропостижной кончины телеведущего.

Следователи провели тщательные проверки в поликлинике, где Турчинский делал эту процедуру, допросили врачей. Поползли новые слухи, что якобы во время проведения терапии были допущены ошибки и что не был сделан анализ на свертываемость крови актера. Дело в том, что у Турчинского была «густая кровь», то есть с повышенной свертываемостью, которая увеличивает риск тромбообразования.

Но, несмотря на шумиху в прессе вокруг этой процедуры, следственными органами никаких нарушений выявлено не было. Доктору никто обвинений не предъявлял, а процедура до сих пор является одной из самых популярных и эффективных терапий по очищению и укреплению организма. Причины смерти Владимира Турчинского были названы совершенно другие.

Гормоны

Когда проводилась проверка поликлиники, где шоумен делал плазмаферез, его лечащий доктор высказал предположение, что причиной гибели артиста могли стать гормоны. Доктор рассказывал, что Турчинский во время занятий в тренажерном зале принимал стероиды. А незадолго до трагедии Владимир поделился с ним, что поменял гормональный препарат, который ухудшил его самочувствие. Он жаловался на вялость, говорил, что стал больше уставать. Именно после этих жалоб и было принято решение провести плазмаферез.

По словам лечащего врача, процедуру проводили в несколько этапов в течение двух недель, спортсмен расцветал буквально на глазах. Но после четырех процедур Турчинский вновь вернулся в спортзал, и, как считает медик, снова принял гормоны. И именно они могли спровоцировать сердечный приступ.