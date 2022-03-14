Плачет на полу в ванной: сын рассказал о тяжелом состоянии Яны Поплавской после ухода мужа

54-летняя российская актриса театра и кино Яна Поплавская на протяжении 25 лет была замужем за кинорежиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Звезда картины «Про Красную Шапочку» подарила супругу двух сыновей, однако даже это не спасло брак от распада. В 2011 году Сергей Владимирович ушел от своей жены, причем артистка очень тяжело переживала расставание. В интервью каналу НТВ Никита Поплавский рассказал, что из-за случившегося он на протяжении шести лет не общался с отцом.

«Она говорила: позвони отцу, ответь, когда он звонит тебе, на день рождения позови. Я сам не хотел. Во-первых, 14 лет — переходный период. И когда ты видишь, как твоя мать плачет на полу в ванной и не может выйти на работу, а я в 14 лет поднимаю ее на себе и говорю: «Мама мы не можем, мама встань»... И мама встала», — рассказал молодой человек.

В то время Поплавская жила в Киеве, а Никита был вынужден уже в 14 лет привыкать к самостоятельной жизни. Мать даже разрешила ему подселить друзей, но, как говорит парень, «веселья от этого не прибавлялось». Поплавский утверждает, что его мама была по-настоящему измучена работой, которая не приносила ей никакой радости, да и денег. Недавно закатившая истерику артистка пришла в себя, вернувшись в Москву и встретив нового мужчину, — радиоведущего Евгения Яковлева, который на 15 лет младше.