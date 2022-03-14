Как живет единственная дочь Петросяна и почему она перестала общаться с отцом

Юморист Евгений Петросян не так часто делится с публикой подробностями о своей дочери Викторине, однако известно об их конфликте из-за разрыва с Еленой Степаненко. Сайт dni.ru рассказал, как ее воспитали, и чем она занимается сейчас.

Мать Викторины скончалась после аварии вскоре после родов. Рано потерявшая мать девочка долгое время была со знаменитым отцом в теплых отношениях. Несмотря на плотный график выступлений, он старался уделять дочери как можно больше времени и брал с собой на концерты. Викторина также мечтала выходить на сцену, очень хотела стать балериной, но отец оказался против. Сыграло роль и состояние ее здоровья. Она поступила на исторический факультет МГУ, а после учебы занималась организацией выставок в столице. Позже девушка встретила будущего супруга, вышла замуж и переехала в Нью-Йорк вместе с ним. Там у пары появились двое наследников: Андрей и Марк.

Семья продолжает жить в Штатах. Супруги занимаются бизнесом — владеют компанией по изготовлению елочных игрушек. Кроме того, Викторина работает кинопродюсером и снимает документальные фильмы. В прошлом году 53-летняя Викторина стала бабушкой — один из сыновей подарил ей внука.