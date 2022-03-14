270-килограммовый сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками ко входу в McDonald's

Лука Сафронов много лет страдает от ожирения. Сейчас вес звездного наследника достиг критической отметки в 270 килограммов, однако бороться с последствиями неправильного питания он не спешит. 13 марта пианист и вовсе решил встать на защиту любимого фастфуда.

Сын Никаса приковал себя наручниками ко входу в ресторан McDonald's на Пушкинский площади в Москве. Там он выкрикивает протесты против закрытия всемирно известной компании. «Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — негодует Лука.

Сотрудники полиции освободили Луку от наручников и увели подальше от ресторана. Однако в личном блоге 32-летний Сафронов успел опубликовать целый манифест, в котором он объяснил свою позицию. Пианист считает, что McDonald's лишит россиян не только популярных закусок, но и символа свободы. «Американцы приручили нас своими вкусовыми добавками и навязчивой рекламой ко многим вещам. И это не только фастфуд. Повсеместно пропагандируя свою философию толерантности и демократии, они приучили нас к свободному образу мышления. Мы поняли, что можно отличаться от других и не стыдиться этого, что за это не наказывают. Однако, что происходит сейчас? Повсеместное ограничение наших свобод, которые за последние 30 лет стали неотъемлемой частью нашей жизни. Я всегда был свободным человеком. И не могу понять, чем лично я заслужил, чтобы меня так наказывали и принуждали к тому, чего я не хочу», — пишет Лука.

Он призвал граждан США помочь ему в борьбе за свои права. Ведь именно американский McDonald's в свое время стал глотком свежего воздуха в постсоветской России. «Это — самый настоящий геноцид простого народа, которому собираются создать невыносимые условия для жизни. Потому что вместе с насильственными запретами рушатся все наши нравственные и социальные постулаты. Сегодня я со всей ответственностью заявляю, что запрет на деятельность брендов, с которыми тесно связана жизнь россиян, из РФ — это экономический и психологический геноцид», — уверен он.