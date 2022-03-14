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А вы готовы к лету? Эстонская красотка блеснула упругими ягодицами

Limon.ee
А вы готовы к лету? Эстонская красотка блеснула упругими ягодицами
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Эрна Хуско.
Эрна Хуско. Фото: Instagram

Финская финтес-модель, долгое время проживавшая в Таллинне, любит баловать своих поклонников фотографиями с обтягивающей одежде или купальниках, которые демонстрируют все достоинства ее фигуры. Смотри новые фото!

Эрна Хуско — известный в Эстонии и Финляндии фитнес-блогер, за жизнью которой в Сети следит более 323 тысяч пользователей Instagram. Хуско живет в Финляндии, однако на протяжении восьми лет ее дом был именно в Эстонии, где она занималась фигурным катанием.

Главное достоинство Эрны - ее попа, которую она с удовольствием показывает подписчикам, получая лайки и монетизируя их.

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