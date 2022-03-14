Финская финтес-модель, долгое время проживавшая в Таллинне, любит баловать своих поклонников фотографиями с обтягивающей одежде или купальниках, которые демонстрируют все достоинства ее фигуры. Смотри новые фото!
А вы готовы к лету? Эстонская красотка блеснула упругими ягодицами
А вы готовы к лету? Эстонская красотка блеснула упругими ягодицами
Эрна Хуско — известный в Эстонии и Финляндии фитнес-блогер, за жизнью которой в Сети следит более 323 тысяч пользователей Instagram. Хуско живет в Финляндии, однако на протяжении восьми лет ее дом был именно в Эстонии, где она занималась фигурным катанием.
Главное достоинство Эрны - ее попа, которую она с удовольствием показывает подписчикам, получая лайки и монетизируя их.