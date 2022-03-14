Российские звезды прощаются с Instagram: Асмус показала голый зад, Ивлеева жалуется на 700 подписчиков в VK

Инстаграм Instagram прекратил свою работу в России уже с 14 марта. Роскомнадзор дал пару дней пользователям, чтобы те успели выгрузить все фото и видео с площадки.

Многие звезды шоу-бизнеса и блогеры, как впрочем, и обычные пользователи социальной сети, этой новости были не рады. Другие же злорадствовали, что “блогеры наконец пойдут работать!”

Тем не менее массовое прощание с Instagram нельзя игнорировать, так как для многих российских звезд это площадка стала не только местом общения со своими поклонникам, но источником основного заработка за счет рекламы. Причем стоимость рекламного поста или сторис полностью зависела от количества подписчиков на аккаунт звезды и охвата аудитории.

К примеру, Ольга Бузова, у которой более 23 миллионов подписчиков, буквально разрыдалась, узнав о печальной новости закрытия Инсты. Правда, успокоившись, она решила завести свой Telegram и площадку на Yappy.Media.

Бузова переживает не только из-за потери аккаунта, но и из-за отсутствия масок и фильтров в других социальных сетях. Теперь перед подписчиками, которые, как уверена звездная ведущая, к ней обязательно вернутся, Ольге придётся представать в естественном виде без прикрас. Вероятно, что в ближайшее время фанатов Бузовой ждет немало разочарований.

Фото: Инстаграм

Экс-коллега Бузовой по телеканалу ТНТ Ксения Бородина также поспешила завести Telegram и вернуться к странице “ВКонтакте”. Однако она не столь сильно переживала из-за потери Instagram, либо старалась этого не показывать.

А вот того же нельзя сказать об Айзе Долматовой, так как бизнесвумен также зарабатывала в Instagram, рекламируя свой салон красоты и новую коллекцию одежды, куда она вложила немало средств.

“Год работы… Коту под хвост! Новая коллекция одежды… коту под хвост! Салон красоты? Десятки рабочих мест? Куда? Как? Кто поможет? Чем красить волосы, ногти? Ежедневники? Да планировать сейчас не сможет даже сам Господь Бог!” – негодует Айза, она же Лилуна Ай.

Напомним, у Долматовой в Instagram было 4 миллиона подписчиков.

Примечательно, что по примеру Insatgram уже многие звездные блогеры начали набирать себе подписчиков в Telegram посредством розыгрышей и денежных вознаграждений.

Так, Бузова обязалась одному из своих подписчиков вручить телевизор, а Тимати обещал миллионному подписчику в “ВК” отдать “лям в руки”.

Кристина Асмус в своем прощальном посте в Instagram предстала перед подписчиками и вовсе с голым задом, рекламируя свой Telegram.

“Останемся мы все скоро с голой задницей”, – философски заметила актриса. Инстаграм

“Все инстаграмщики точно с голоду пойдут улицы подметать”, “А эти фото будут в телеграм?”, “Прям твоя стихия”, “Вот и правильно, красотка, если уходить, то красиво”, – пишут пользователи Сети под прощальным постом Асмус.

А вот обладательница 19 млн подписчиков в Instagram Настя Ивлеева даже выругалась в адрес нового места обитания в Сети. Ведь на страницу “ВК”, которую она забросила еще 6 лет назад, подписано всего 700 поклонников.

Фото: Инстаграм

Судя по общей статистике, активного роста подписок в этой социальной сети не замечено ни у неё, ни у «миллионерши» Бузовой, ни у других. И это хорошая возможность взглянуть на реальное количество поклонников, а не купленных ботов.

Фото: Инстаграм

Пока все суетятся, объявляя своим подписчикам о создании новых аккаунтов в других соцсетях или мессенджерах, балерина Анастасия Волочкова заявила, что кому надо, то обязательно ее найдет на просторах Интернета.

Но даже она позднее сообщила о переезде в Telegram, где за сутки набрала всего лишь чуть более 18 тысяч подписчиков.

Фото: Инстаграм

Шоумен Максим Галкин также поспешил напомнить о своем аккаунте в Telegram. При этом он в очередной раз отметил, что “закрытие соцсетей не самое страшное, что происходит в жизни”.