Убийца год хранил тело в чемодане: всплыли жуткие подробности расправы над моделью из Липецка

В феврале прошлого года стало известно о пропаже в Москве модели Гретты Ведлер. В последний раз ее видели на улице Лесная, выходящей из отеля. На протяжении года велись поиски 23-летней девушки, которые до сегодняшнего дня не приводили ни к каким результатам.

Как сообщил полиции друг модели, незадолго до исчезновения Гретта состоялась в отношениях с молодым человеком, однако они были довольно непростыми и в итоге привели к разрыву. По его словам, он украл у модели 150 тысяч рублей, после чего стал преследовать и даже угрожал. В отель она решила переселиться в целях безопасности, однако это ее не спасло.

СМИ получили доступ к перепискам и аудиосообщениям Греты Ведлер. Как выяснилось, модель рассказывала друзьям о насилии со стороны Дмитрия Коровина. Она постоянно жаловалась на побои, но не уходила от мужчины. «Я чуть не задохнулась. Реально тебе говорю, он меня душил! Он душил меня в отеле, потом в машине. Он побои не оставляет, он именно душит. Мы постоянно ссоримся. Каждый день буквально! Потому что он что-то оплатить не может, потом просит меня ему водки купить. У него какие-то проблемы психические», —писала модель друзьям.

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По данным Telegram-канала 112, тело девушки было обнаружено в чемодане, который убийца спрятал в багажнике автомобиля. При этом авто находилось уже не в Москве, а в Липецке, откуда родом сама модель и ее экс-бойфренд.

Позднее стало известно и о задержании подозреваемого в жестокой расправе над моделью. Им оказался именно тот молодой человек Гретты, который угрожал убийством – 23-летний Дмитрий Коровин. По данным следствия, тело в чемодане пролежало на протяжении года, после того как он расправился с Греттой в гостинице. Отмечается, что он стал преследовать ее после расставания в Липецк и уезда модели в Москву, где та стала заниматься эскортом.