Уложили в гроб в черных очках: появилось видео с похорон Тома Хаоса

На кадрах с траурной церемонии видно, что звезду популярного бойсбенда положили в гроб в черных очках — неотъемлимой и узнаваемой составляющей его стиля, так хорошо знакомого полконникам. Родные и друзья покойного пришли проводить его в последний путь с букетами алых и белых роз.

Как рассказал в интервью 5-tv.ru продюсер Виталий Кочубей, Том Хаос был талантливым и творческим человеком, поэтому многое чувствовал и переживал гораздо глубже и во многом тяжелее.

«Я понимал, что с ним происходит. Это была последняя стадия депрессии, он не справился с демонами. Такие талантливые личности они, естественно, очень чувствительны к подобным конфликтам, ситуациям. Весь этот негатив, который прилипает к таланту, он пожирает его энергию и в какой-то момент артист уже не в состоянии был от этого отгородиться», — поделился своими мыслями продюсер.

По его словам, сложности начались в тот момент, когда исполнитель остался по сути совсем один — он ушел из группы, а близкие люди заметно отдалились. Именно поэтому Хаос не смог найти опору, в которой, безусловно, нуждался.

Между тем, родственники экс-солиста «Отпетых мошенников» утверждают, что в доведении его до такого состояния виноват коллега по группе Сергей Суровенко (Аморалов). По словам членов семьи покойного, Аморалов и его жена якобы оказывали на Зинурова большое давление — грозили ему «судами и расправой» и «наговаривали на него» организаторам концертов.

Однако, как отметил Кочубей, в смерти исполнителя нельзя назвать виновных. Трагический итог стал результатом фатального сплетения многих жизненных обстоятельств, которые свалились на артиста и словно придавили его своим невыносимым грузом. При этом со стороны было довольно сложно понять, что с ним происходило.

«Сложно понять, что происходит с человеком в такие ситуации. Аморалов, по большому счету, не виноват. Виновата сама жизнь, те ситуации, в которые мы сами же себя заводим. Я не хочу кого-то винить, но может быть, самый ближайший круг людей на уровне родственников мог бы быть немного терпимее к его ситуации и не бросать его в тяжелую минуту», — отметил Кочубей.