В Подмосковье состоялось прощание с экс-солистом группы «Отпетые мошенники» Вячеславом Зинуровым, который был широко известен как Том Хаос. Похороны артиста прошли сегодня, 13 марта, на Ховринском кладбище в Мытищах, пишет Пятый канал.
Уложили в гроб в черных очках: появилось видео с похорон Тома Хаоса
На кадрах с траурной церемонии видно, что звезду популярного бойсбенда положили в гроб в черных очках — неотъемлимой и узнаваемой составляющей его стиля, так хорошо знакомого полконникам. Родные и друзья покойного пришли проводить его в последний путь с букетами алых и белых роз.
Как рассказал в интервью 5-tv.ru продюсер Виталий Кочубей, Том Хаос был талантливым и творческим человеком, поэтому многое чувствовал и переживал гораздо глубже и во многом тяжелее.
«Я понимал, что с ним происходит. Это была последняя стадия депрессии, он не справился с демонами. Такие талантливые личности они, естественно, очень чувствительны к подобным конфликтам, ситуациям. Весь этот негатив, который прилипает к таланту, он пожирает его энергию и в какой-то момент артист уже не в состоянии был от этого отгородиться», — поделился своими мыслями продюсер.
По его словам, сложности начались в тот момент, когда исполнитель остался по сути совсем один — он ушел из группы, а близкие люди заметно отдалились. Именно поэтому Хаос не смог найти опору, в которой, безусловно, нуждался.
Между тем, родственники экс-солиста «Отпетых мошенников» утверждают, что в доведении его до такого состояния виноват коллега по группе Сергей Суровенко (Аморалов). По словам членов семьи покойного, Аморалов и его жена якобы оказывали на Зинурова большое давление — грозили ему «судами и расправой» и «наговаривали на него» организаторам концертов.
Однако, как отметил Кочубей, в смерти исполнителя нельзя назвать виновных. Трагический итог стал результатом фатального сплетения многих жизненных обстоятельств, которые свалились на артиста и словно придавили его своим невыносимым грузом. При этом со стороны было довольно сложно понять, что с ним происходило.
«Сложно понять, что происходит с человеком в такие ситуации. Аморалов, по большому счету, не виноват. Виновата сама жизнь, те ситуации, в которые мы сами же себя заводим. Я не хочу кого-то винить, но может быть, самый ближайший круг людей на уровне родственников мог бы быть немного терпимее к его ситуации и не бросать его в тяжелую минуту», — отметил Кочубей.
О смерти 50-летнего певца Вячеслава Зинурова стало известно 10 марта. Его бездыханное тело обнаружили в его собственном доме. По предварительным данным, он покончил с собой. По версии следствия, на такой шаг артиста могла толкнуть продолжительная глубокая депрессия.