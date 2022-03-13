Вся семья на одном фото: Татьяна Брухунова поделилась редким кадром с мужем и сыном Ваганом

В честь этого события Татьяна Брухунова поделилась в микроблоге теплым семейным снимком. В кадре предстала вся звездная семья.

Евгений Петросян сидит на диване в гостиной, рядом с ним его сын Ваган и жена Татьяна Брухунова. Молодая мамочка протягивает сыну торт, украшенный ягодами.

На фотографии много солнца и света. Снимок лучится счастье и жизнеутверждением.

33 и 2,

— подписала снимок Татьяна Брухунова.