Гарик Харламов вспомнил свою старую миниатюру 2017 года, в которой он вместе с Тимуром Батрутдиновым «предвидел» ситуацию с санкциями, пишет Телепрограмма.
«Как в воду глядели»: Харламов показал миниатюру 2017 года, в которой «накаркал» уход «Макдоналдса»
«Как в воду глядели»: Харламов показал миниатюру 2017 года, в которой «накаркал» уход «Макдоналдса»
На шоу ТНТ Comedy Club юмористы изображали спекулянта и покупателя. По сюжету соскучившийся по гамбургерам россиянин готов отдать любые деньги за биг мак из «Макдоналдса».
Как в воду глядели,
— написал в своем Telegram-канале артист.
Напомним, американский фас-фуд ушел с рынка России из-за ситуации на Украине. Уже сейчас изворотливые россияне выставили еду сети на интернет-площадках по завышенной цене.
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